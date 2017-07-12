Экс-глава службы безопасности ЮКОСа снова попросил о помиловании

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Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств и покушений, снова обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

"Повторное ходатайство о помиловании от 4 мая 2017 года связано с желанием дать возможность Российской Федерации исполнить два решения Европейского суда по правам человека, который признал судебные решения в отношении Пичугина несправедливыми", - цитирует адвоката Ксению Костромину Интерфакс.

Ответ на ходатайство пока не получен, уточнила адвокат.

Пичугин уже просил о помиловании в 2015 году, однако ему было отказано.

Осенью 2016 года о помиловании экс-главы службы безопасности ЮКОСа попросила его мать Алла Пичугина.

В открытом письме в адрес президента Путина, опубликованном тогда "Новой газетой", она указывала, что сын не собирается заниматься политикой или судиться с кем-либо и хочет быть со своей семьей.

Пичугин был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году. Это был уже второй судебный процесс. По итогам первого бывший глава службы безопасности ЮКОСа получил 20 лет лишения свободы.

Суды признали его виновным в организации убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и главы торговой фирмы "Феникс" Валентины Корнеевой, а также в организации покушения на главу австрийской нефтяной компании "Ист Петролеум" Евгения Рыбина, бывшей сотрудницы ЮКОСа Ольги Костиной и других преступлениях.

Сам Пичугин вину не признает и заявляет, что он не причастен к каким-либо преступлениям.

В 2012 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что Пичугин был лишен права на справедливое судебное разбирательство и обязал Россию выплатить ему 9,5 тысяч евро.

Опираясь на решение ЕСПЧ, адвокаты Пичугина добивались отмены пожизненного приговора, однако Верховный суд России оставил приговор в силе.

6 июня этого года ЕСПЧ удовлетворил еще одну жалобу Пичугина и присудил ему 15 тысяч евро компенсации, постановив, что во время процесса был нарушен принцип презумпции невиновности.

В министерстве юстиции России, комментируя нынешнее решение ЕСПЧ, заявили, что оно не влечет за собой отмены приговора, а относительно выплаты компенсации Пичугину решение должен принять Верховный суд России.

Пичугин отбывает срок в колонии особого режима.