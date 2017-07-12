Маррею не удалось сохранить титул чемпиона Уимблдона

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После этого поражения Энди Маррей может уступить первое место в мировом рейтинге теннисистов

Британских болельщиков на Уимблдоне постигло жестокое разочарование: чемпион прошлого года Энди Маррей проиграл в четвертьфинале посеянному под 24 номером американцу Сэму Куэрри.

В этом поединке, проходившем на центральном корте, 29-летний Куэрри одержал победу в пяти сетах: 3-6 6-4 6-7 (4-7) 6-1 6-1.

Он стал первым американцем, вышедшим в полуфинал Уимблдона с 2009 года, когда этого успеха добился Энди Роддик.

Маррей хорошо начал матч, выиграл первый сет и во втором взял гейм на подаче американца.

Казалось, что Маррей, девятый раз встречавшийся с Куэрри, уверенно идет к своей восьмой победе над американцем.

Но менее чем через два часа он проиграл, после того как в завершающем розыгрыше пятого сета Куэрри подал свой 27-й эйс в матче.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Куэрри стал первым с 2009 американцем, вышедшим в полуфинал Уимблдона

Шотландец уступил 12 из 14 последних геймов - и было видно, что физически этот матч дается ему с большим трудом.

Недоигранный матч

В полуфнале Сэм Куэрри сыграет с Марином Чиличем, который в пяти сетах обыграл обидчика Надаля, люксембуржца Жюля Мюллера - 3-6, 7-6, 7-5, 5-7, 6-1.

Вторую пару составили Рождер Федерер и Томаш Бердых.

Федерер без особых потрясений в трех сетах обыграл Милоша Раонича - 6-4, 6-2, 7-6.

Для Бердыха матч получился коротким. Он выиграл на тай-брейке первый сет и вел 2-0 во втором, когда Новак Джокович решил сняться с соревнований, сославшись на боль в плече.

Последствия травмы до сих пор беспокоят серба. В предыдущих матчах он несколько раз брал медицинский перерыв.