Трамп о скандале с сыном и Россией: настроение в Белом доме "превосходное"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Новый скандал не подорвал уверенности Трампа в себе и своей администрации

Американская администрация пребывает в "превосходном" расположении духа, несмотря на новые обвинения в сговоре с Кремлем, заявил президент США Дональд Трамп.

"Белый дом работает блестяще, - сказал он в интервью Рейтер. - Ни одного провала, ни в одном вопросе. Белый дом работает превосходно, несмотря на газетную утку, запущенную демократами".

Американская пресса утверждает, что в администрации Трампа царит хаос после серии газетных статей о том, как Дональд Трамп-младший в ходе президентской кампании 2016 года встречался с российским юристом в расчете получить компромат на соперника его отца, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп встал на защиту старшего сына.

"Взять вот эту встречу: человек приходит, садится, уходит - быстро. Не больше 20 минут они провели. Мне так кажется, мне так докладывали. Многие, включая опытных политиков, сделали бы так же", - сказал он.

"Если вам звонят и говорят: "Послушайте, у нас есть информация о Хиллари и демократах", или что они там говорили, - большинство бы согласились на встречу, я уверен".

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"Лихое время"

По словам Трампа, он не знал о встрече:

"Нет, я не был в курсе. Пару дней назад впервые услышал. Нет, я не знал о встрече".

Он назвал президентскую кампанию "лихим временем".

"Слушайте, эта кампания... Я вообще-то всегда знал, что я выиграю, честно говоря, потому что всю жизнь выхожу победителем, если говорить откровенно", - сказал он.

"Но многие сомневались. И то было лихое время. И с кем только мы не встречались".

Трамп отказался осудить встречу сына с русским юристом и предпочел защите нападение:

"Большинство политиканов этих, демократов, которые повылезали последние пару дней, я их наблюдаю, всю эту их липовую добродетель. Если бы им такое предложили, они были бы счастливы встретиться".

В другом интервью накануне Трамп выразил уверенность, что российскому президенту Владимиру Путину незачем было помогать ему на выборах, поскольку, по его мнению, республиканцы больше демократов заинтересованы в усилении военной и энергетической мощи США.

В беседе с Рейтер Трамп сказал, что дважды прямо спросил Путина, вмешивалась ли Россия в американскую президентскую кампанию.

"Первый вопрос - первые 20-25 минут - я спросил его: "Было дело?". Он ответил: "Нет, я здесь ни при чем, абсолютно". Я спросил его еще раз, совсем иначе. Он сказал: "Совершенно точно нет".