Австралийцу пересадили большой палец с ноги на руку

Правообладатель иллюстрации South Eastern Sydney Local Health District Image caption Хирурги переместили палец Зака Митчелла с ноги на руку

20-летний работник фермы Зак Митчелл пострадал от действий разбушевавшегося быка: хируги не смогли спасти большой палец на правой руке австралийца, поэтому воспользовались его аналогом на ноге в качестве замены.

Митчелл получил травму ещё в апреле, когда бык с силой вжал его руку в ограду загона.

Как заметил сам Митчелл, непосредственно после инцидента его коллеги по ферме в Западной Австралии пытались спасти палец.

"Они кинули его в кулер со льдом", - сказал молодой австралиец Би-би-си. Его перевезли на вертолёте в столицу штата - Перт.

Митчеллу пришлось за три месяца перенести две неудачные операции, в ходе которых врачи тщетно пытались вернуть его оторванную конечность на место.

Трудности выбора

Однако затем хирурги нашли неортодоксальный выход: они убедили юношу, что пересадка большого пальца ноги вернёт его ладони утраченную фунциональность.

Митчелл поначалу отнекивался и долго раздумывал, но потом согласился, и две недели назад в Сиднейской глазной больнице прошла редчайшая операция, которая длилась больше восьми часов.

Главный пластический хирург больницы Шон Никлин не был удивлён тем, что работнику фермы понадобилось столько времени на раздумья.

"На первый взгляд, это безумная идея - пациенты не хотят, чтобы калечили другую часть их тела. Но даже с четырьмя рабочими пальцами [руки] вам будет не хватать "зажима" для успешного захвата чего-либо, и ваша ладонь потеряет значительную часть своей функциональности", - подчеркнул доктор Никлин.

Правообладатель иллюстрации South Eastern Sydney Local Health District Image caption На этом рентгеновском снимке виден травмированный большой палец Митчелла

Теперь Митчелла ждут 12 месяцев реабилитации, но он хочет вернуться к работе со скотом.

В глазной больнице особо подчеркнули, что пересадка целого большого пальца - крайне нестандартная практика на данный момент, однако трансплантации его фрагментов уже вошли в повседневностть пластической хирургии.

"Многие боятся, что [при пересадке пальца ноги] их походка и прямохождение пострадают, однако, как правило, это не так", - успокаивает доктор Никлин.

Карен Митчелл - мама пострадавшего Зака - радуется, что её сын быстро идёт на поправку: "Две недели прошло с операции, а он уже почти как раньше ходит".