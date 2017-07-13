Обжаловать только в другом регионе: Россию ждет судебная реформа
Верховный суд разработал законопроект о новой судебной реформе, в результате которой в России появятся пять апелляционных и девять кассационных судов. Это поспособствует независимости судов, но сильно осложнит доступ к ним граждан, говорят эксперты.
Жалобы в другом месте
Концепцию судебной реформы в четверг утвердил пленум Верховного суда России, законопроект о создании новых судов должен быть направлен в Госдуму, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе суда.
Согласно этому проекту (текст есть в распоряжении Би-би-си), суды общей юрисдикции будут разделены на первую инстанцию и последующие - по аналогии с арбитражными судами. Появятся отдельные апелляционные и кассационные суды.
Когда новшество вступит в силу, в областном или республиканском суде рассмотреть дело можно будет только в первой инстанции. Подавать апелляцию и кассацию нужно будет в другом суде, который будет проверять решения других судов из нескольких регионов.
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Такое распределение, говорил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, поспособствует объективности рассмотрения дел и исключит ситуации, когда одно и то же дело рассматривает состав одного и того же суда.
Новые судьи будут назначены из числа тех, кто уже сейчас работает в областных и краевых судах. Всего понадобится 723 судьи для кассационной инстанции и 181 - для апелляционной.
Поправки в случае одобрения Госдумой вступят в силу 1 июля 2018 года. Чтобы началась работа судов, нужно решение пленума Верховного суда России и назначение как минимум двух третей судей от требуемого состава.
Жалоба за тысячу километров
Создать новые судебные инстанции Лебедев предложил в конце прошлого года, тогда же он говорил, что собирается обсудить ее с президентом России Владимиром Путиным.
Эта система похожа на ту, что уже действует в арбитражных судах. Она уже показала себя эффективной и способствует единообразию практики, считает председатель московской коллегии адвокатов "Каневский, Чургулия и партнеры" Герман Каневский.
Это значит, что на территориях нескольких регионов будет примерно одинаковый подход к рассмотрению дел. "Сейчас даже в Москве и Московской области по схожим гражданским делам может быть противоположная практика", - пояснил Каневский.
Также новая система может укрепить независимость судебной власти, так как инстанции судов перестанут подчиняться председателям судов субъектов, как это происходит сейчас, отмечает эксперт.
Однако количество новых судов - пять апелляционных и девять кассационных - слишком мало для территории России, отмечает Каневский.
Чтобы выступить в новом суде апелляционной и кассационной инстанций, гражданам, скорее всего, придется преодолевать немалые расстояния - иногда в тысячи километров. Например, чтобы оспорить решение судов Свердловской области, нужно будет ехать в Санкт-Петербург.
"Учитывая территорию нашей страны, такое количество судов может привести к сложностям участия в процессе, что в конечном счете скажется на доступности правосудия", - считает преподаватель МГЮУ им. Кутафина кандидат юридических наук Салимхан Ахмедов.
Затраты на увольнение
Судебный департамент Верховного суда оценил стоимость реформы в 4,4 млрд рублей (73 млн долларов), из них 3 млрд рублей потребуется из федерального бюджета.
Эти деньги потребуются на выплату выходного пособия тем, кто откажется работать в новых судах и захочет в отставку, а также на перевод судей из одного региона в другой. "Предполагается, что 50% судей согласятся на перевод", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Постоянные расходы будут состоять из возмещения разницы в окладах судей и работников аппарата. Их планируется установить на уровне работников арбитражей.
Большинство новых судов разместятся в зданиях уже существующих. В Санкт-Петербурге и в Краснодаре будут построены новые судебные корпуса.
Создание апелляционных судов обойдется в 828 млн рублей, еще 555 млн рублей будут выделены из бюджета на выходное пособие судьям и оснащение рабочих мест. Остальные деньги - 3 млрд рублей - планируется потратить на кассационные суды. Например, 570 млн рублей нужно на системы протоколирования и конференц-связи.