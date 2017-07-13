Обжаловать только в другом регионе: Россию ждет судебная реформа

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Пленум ВС направил законопроект в Госдуму, где его рассмотрят, вероятно, в осеннюю сессию

Верховный суд разработал законопроект о новой судебной реформе, в результате которой в России появятся пять апелляционных и девять кассационных судов. Это поспособствует независимости судов, но сильно осложнит доступ к ним граждан, говорят эксперты.

Жалобы в другом месте

Концепцию судебной реформы в четверг утвердил пленум Верховного суда России, законопроект о создании новых судов должен быть направлен в Госдуму, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе суда.

Кассационные суды, как следует из законопроекта, появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Перми, Кемерово, Владивостоке, Калуге и Пятигорске.

Согласно этому проекту (текст есть в распоряжении Би-би-си), суды общей юрисдикции будут разделены на первую инстанцию и последующие - по аналогии с арбитражными судами. Появятся отдельные апелляционные и кассационные суды.

Когда новшество вступит в силу, в областном или республиканском суде рассмотреть дело можно будет только в первой инстанции. Подавать апелляцию и кассацию нужно будет в другом суде, который будет проверять решения других судов из нескольких регионов.

Такое распределение, говорил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, поспособствует объективности рассмотрения дел и исключит ситуации, когда одно и то же дело рассматривает состав одного и того же суда.

Три апелляционных суда будут размещены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Томске. Место размещения еще двух не определили: выбор идет между Воронежом или Иваново, Краснодаром или Сочи.

Новые судьи будут назначены из числа тех, кто уже сейчас работает в областных и краевых судах. Всего понадобится 723 судьи для кассационной инстанции и 181 - для апелляционной.

Поправки в случае одобрения Госдумой вступят в силу 1 июля 2018 года. Чтобы началась работа судов, нужно решение пленума Верховного суда России и назначение как минимум двух третей судей от требуемого состава.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил о готовящейся реформе в ноябре прошлого года

Жалоба за тысячу километров

Создать новые судебные инстанции Лебедев предложил в конце прошлого года, тогда же он говорил, что собирается обсудить ее с президентом России Владимиром Путиным.

Эта система похожа на ту, что уже действует в арбитражных судах. Она уже показала себя эффективной и способствует единообразию практики, считает председатель московской коллегии адвокатов "Каневский, Чургулия и партнеры" Герман Каневский.

Это значит, что на территориях нескольких регионов будет примерно одинаковый подход к рассмотрению дел. "Сейчас даже в Москве и Московской области по схожим гражданским делам может быть противоположная практика", - пояснил Каневский.

Также новая система может укрепить независимость судебной власти, так как инстанции судов перестанут подчиняться председателям судов субъектов, как это происходит сейчас, отмечает эксперт.

Однако количество новых судов - пять апелляционных и девять кассационных - слишком мало для территории России, отмечает Каневский.

Чтобы выступить в новом суде апелляционной и кассационной инстанций, гражданам, скорее всего, придется преодолевать немалые расстояния - иногда в тысячи километров. Например, чтобы оспорить решение судов Свердловской области, нужно будет ехать в Санкт-Петербург.

"Учитывая территорию нашей страны, такое количество судов может привести к сложностям участия в процессе, что в конечном счете скажется на доступности правосудия", - считает преподаватель МГЮУ им. Кутафина кандидат юридических наук Салимхан Ахмедов.

Затраты на увольнение

Судебный департамент Верховного суда оценил стоимость реформы в 4,4 млрд рублей (73 млн долларов), из них 3 млрд рублей потребуется из федерального бюджета.

Эти деньги потребуются на выплату выходного пособия тем, кто откажется работать в новых судах и захочет в отставку, а также на перевод судей из одного региона в другой. "Предполагается, что 50% судей согласятся на перевод", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Постоянные расходы будут состоять из возмещения разницы в окладах судей и работников аппарата. Их планируется установить на уровне работников арбитражей.

Большинство новых судов разместятся в зданиях уже существующих. В Санкт-Петербурге и в Краснодаре будут построены новые судебные корпуса.

Создание апелляционных судов обойдется в 828 млн рублей, еще 555 млн рублей будут выделены из бюджета на выходное пособие судьям и оснащение рабочих мест. Остальные деньги - 3 млрд рублей - планируется потратить на кассационные суды. Например, 570 млн рублей нужно на системы протоколирования и конференц-связи.