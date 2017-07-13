Никто не доволен: что говорят о приговоре по делу Немцова

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Прокуратура просила для Заура Дадаева (в центре) пожизненного заключения, суд дал ему 20 лет колонии

Московский окружной военный суд в четверг вынес приговор по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

Зауру Дадаеву, которого присяжные признали в виновным в исполнении убийства политика, дали 20 лет колонии строгого режима, хотя прокуратура просила приговорить его к пожизненному заключению.

Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками преступления, получили от 11 до 19 лет колонии.

Русская служба Би-би-си изучила реакцию на приговор участников процесса, властей, оппозиции, правозащитников и друзей Немцова.

Реакция участников процесса

Мария Семененко, представитель гособвинения на процессе: "Согласно вердикту, Дадаев признан непосредственным исполнителем убийства Бориса Ефимовича Немцова. Участниками орггруппы были признаны также Эскерханов, Бахаев и братья Губашевы. Суд полностью согласился с квалификацией, предложенной обвинением. Назначение наказания - целиком прерогатива суда. Вопрос об апелляции примем в ближайшие дни".

Шамсудин Цакаев, адвокат Заура Дадаева: "На протяжении всего процесса вы сами видели, что основное доказательство непричастности Дадаева было незаконно исключено из числа доказательств. Это неопровержимые доказательства - это видеофиксация, доказывающая, что Дадаев это преступление не совершал".

Анна Бюрчиева, адвокат Темирлана Эскерханова: "На этом точку ставить ни в коем случае нельзя. При таких доказательствах в отношении Эскерханова и Бахаева, я думаю, приговор будет отменен. Конечно, из ряда вон фантастика, чтобы по такому громкому делу отменили приговор, но будем обжаловать во всех инстанциях".

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Темирлан Эскерханов получил 14 лет колонии строгого режима

Заурбек Садаханов, адвокат Хамзата Бахаева: "Мы стали свидетелями очередного издевательства над правосудием. Без какой-либо доказательной базы невиновный человек осужден на 11 лет лишения свободы".

Вадим Прохоров, адвокат потерпевших: "Самая главная ущербность приговора - что на скамье подсудимых не оказалось организаторов и заказчиков. Очень надеюсь, что скоро они окажутся на скамье подсудимых и получат еще больше".

Ольга Михайлова, адвокат потерпевших: "Гособвинение просило для Дадаева пожизненное, суд не согласился. И теперь мы имеем, что нет организаторов, нет заказчиков и нет пожизненного для главного исполнителя. Если бы дело попало в суд по той квалификации, на которой мы настаивали - об убийстве политического деятеля - то сроки были бы больше".

Реакция соратников Немцова

Илья Яшин, оппозиционный политик: "В какой-то части справедливость восторжествовала, часть исполнителей оказалась за решеткой. Но полностью преступление не раскрыто. Я и мои товарищи ждали пожизненное для Дадаева. Что такое 20 лет за жизнь человека? Это вызывает разочарование. Следствие должно быть продолжено. Мы будем добиваться, чтобы организаторы и заказчики оказались за решеткой".

Владимир Рыжков, оппозиционный политик: "Я, безусловно, доверяю присяжным, мне кажется, это самая объективная форма суда, какая только может быть. С другой стороны, остаются серьезные вопросы… Самый главный вопрос [заключается в том], что по-прежнему истинные организаторы и заказчики убийства не установлены" (цитата по РИА Новости).

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Шадид Губашев, обвинявшийся в слежке за Немцовым, получил 16 лет колонии

Ирина Хакамада, политик и публицист: "Я глубоко разочарована. У меня возникает только две версии: или обвинение ложное, на самом деле убил другой и наш суд находится под влиянием политических решений, или о чем-то договорились, чтобы тот, кто будет отбывать сейчас 20 лет, отбывал это на территории Чечни" (цитата по Интерфаксу).

Леонид Гозман, политик: "Если они убийцы, тогда я не очень понимаю, почему это сколько-то лет, а не пожизненное. Человек, который убил другого человека, убил сознательно (я сейчас не говорю о том, что я лично хорошо и близко знал Борю, и что он там вице-премьер, губернатор), он человек, и Заур Дадаев убил сознательно человека. Тогда почему он вообще когда-нибудь может выйти на свободу? Он должен сидеть навсегда в клетке, его нельзя выпускать к людям" (цитата по Интерфаксу).

Реакция властей, оппозиции и правозащитников

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Это абсолютно ситуация, которая не имеет отношения к кремлевской повестке дня. Наверное, только выражу сомнения в возможности такой постановки вопроса [о прошлой профессиональной деятельности осужденных], потому что, конечно, это никоим образом не связано с профессиональной деятельностью. Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос" (цитата по РИА Новости).

Алексей Навальный, оппозиционный политик: "Дадаеву даже пожизненного не дали. [Офицер батальона "Север" Руслан] Геремеев и [глава Чечни Рамзан] Кадыров вообще полностью ушли от ответственности" (цитата по "Твиттеру").

Media playback is unsupported on your device Кто убил Бориса Немцова? Восемь месяцев процесса, казалось бы, должны были дать ответ.

Лев Пономарев, руководитель движения "За права человека": "Я этим процессом крайне не удовлетворен, я за ним наблюдал с первого дня. Процесс и, самое главное, следствие велось так, что не были выяснены заказчики преступления и организатор преступления".

Людмила Алексеева, руководитель Московской Хельсинкской группы: "То, что присяжные вынесли за убийство тяжелое наказание, это понятно… Самое главное - выяснить не только исполнителей, но и организаторов и заказчиков" (цитата по РИА Новости).

Ева Меркачева, зампред Общественной наблюдательной комиссии: "То, какие сроки получили Дадаев и остальные, показывает, что, несмотря на широкий общественный резонанс, суд рассматривал Немцова с той позиции, что он обычный гражданин России. Фактически, принизил его статус государственного деятеля".