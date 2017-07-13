Никто не доволен: что говорят о приговоре по делу Немцова
Московский окружной военный суд в четверг вынес приговор по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.
Зауру Дадаеву, которого присяжные признали в виновным в исполнении убийства политика, дали 20 лет колонии строгого режима, хотя прокуратура просила приговорить его к пожизненному заключению.
Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками преступления, получили от 11 до 19 лет колонии.
Русская служба Би-би-си изучила реакцию на приговор участников процесса, властей, оппозиции, правозащитников и друзей Немцова.
Реакция участников процесса
Мария Семененко, представитель гособвинения на процессе: "Согласно вердикту, Дадаев признан непосредственным исполнителем убийства Бориса Ефимовича Немцова. Участниками орггруппы были признаны также Эскерханов, Бахаев и братья Губашевы. Суд полностью согласился с квалификацией, предложенной обвинением. Назначение наказания - целиком прерогатива суда. Вопрос об апелляции примем в ближайшие дни".
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Шамсудин Цакаев, адвокат Заура Дадаева: "На протяжении всего процесса вы сами видели, что основное доказательство непричастности Дадаева было незаконно исключено из числа доказательств. Это неопровержимые доказательства - это видеофиксация, доказывающая, что Дадаев это преступление не совершал".
Анна Бюрчиева, адвокат Темирлана Эскерханова: "На этом точку ставить ни в коем случае нельзя. При таких доказательствах в отношении Эскерханова и Бахаева, я думаю, приговор будет отменен. Конечно, из ряда вон фантастика, чтобы по такому громкому делу отменили приговор, но будем обжаловать во всех инстанциях".
Заурбек Садаханов, адвокат Хамзата Бахаева: "Мы стали свидетелями очередного издевательства над правосудием. Без какой-либо доказательной базы невиновный человек осужден на 11 лет лишения свободы".
Вадим Прохоров, адвокат потерпевших: "Самая главная ущербность приговора - что на скамье подсудимых не оказалось организаторов и заказчиков. Очень надеюсь, что скоро они окажутся на скамье подсудимых и получат еще больше".
Ольга Михайлова, адвокат потерпевших: "Гособвинение просило для Дадаева пожизненное, суд не согласился. И теперь мы имеем, что нет организаторов, нет заказчиков и нет пожизненного для главного исполнителя. Если бы дело попало в суд по той квалификации, на которой мы настаивали - об убийстве политического деятеля - то сроки были бы больше".
Реакция соратников Немцова
Илья Яшин, оппозиционный политик: "В какой-то части справедливость восторжествовала, часть исполнителей оказалась за решеткой. Но полностью преступление не раскрыто. Я и мои товарищи ждали пожизненное для Дадаева. Что такое 20 лет за жизнь человека? Это вызывает разочарование. Следствие должно быть продолжено. Мы будем добиваться, чтобы организаторы и заказчики оказались за решеткой".
Владимир Рыжков, оппозиционный политик: "Я, безусловно, доверяю присяжным, мне кажется, это самая объективная форма суда, какая только может быть. С другой стороны, остаются серьезные вопросы… Самый главный вопрос [заключается в том], что по-прежнему истинные организаторы и заказчики убийства не установлены" (цитата по РИА Новости).
Ирина Хакамада, политик и публицист: "Я глубоко разочарована. У меня возникает только две версии: или обвинение ложное, на самом деле убил другой и наш суд находится под влиянием политических решений, или о чем-то договорились, чтобы тот, кто будет отбывать сейчас 20 лет, отбывал это на территории Чечни" (цитата по Интерфаксу).
Леонид Гозман, политик: "Если они убийцы, тогда я не очень понимаю, почему это сколько-то лет, а не пожизненное. Человек, который убил другого человека, убил сознательно (я сейчас не говорю о том, что я лично хорошо и близко знал Борю, и что он там вице-премьер, губернатор), он человек, и Заур Дадаев убил сознательно человека. Тогда почему он вообще когда-нибудь может выйти на свободу? Он должен сидеть навсегда в клетке, его нельзя выпускать к людям" (цитата по Интерфаксу).
Реакция властей, оппозиции и правозащитников
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
"Это абсолютно ситуация, которая не имеет отношения к кремлевской повестке дня. Наверное, только выражу сомнения в возможности такой постановки вопроса [о прошлой профессиональной деятельности осужденных], потому что, конечно, это никоим образом не связано с профессиональной деятельностью. Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос" (цитата по РИА Новости).
Алексей Навальный, оппозиционный политик: "Дадаеву даже пожизненного не дали. [Офицер батальона "Север" Руслан] Геремеев и [глава Чечни Рамзан] Кадыров вообще полностью ушли от ответственности" (цитата по "Твиттеру").
Лев Пономарев, руководитель движения "За права человека": "Я этим процессом крайне не удовлетворен, я за ним наблюдал с первого дня. Процесс и, самое главное, следствие велось так, что не были выяснены заказчики преступления и организатор преступления".
Людмила Алексеева, руководитель Московской Хельсинкской группы: "То, что присяжные вынесли за убийство тяжелое наказание, это понятно… Самое главное - выяснить не только исполнителей, но и организаторов и заказчиков" (цитата по РИА Новости).
Ева Меркачева, зампред Общественной наблюдательной комиссии: "То, какие сроки получили Дадаев и остальные, показывает, что, несмотря на широкий общественный резонанс, суд рассматривал Немцова с той позиции, что он обычный гражданин России. Фактически, принизил его статус государственного деятеля".