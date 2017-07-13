"Яндекс" и Uber объединят свои сервисы заказа такси в России

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Компании "Яндекс" и Uber объявили о решении объединить свои сервисы заказа такси в России. В совместном заявлении компаний говорится, что они планируют создать объединенное предприятие NewCo, стоимость которого оценивают почти в 4 млрд долларов.

В заявлении компаний уточняется, что "Яндекс" планирует инвестировать в объединенную компанию 100 млн долларов, а Uber - 225 млн долларов. Сервисы по заказу такси будут объединены не только в России, но и в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане и Белоруссии.

Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, но пока не согласована с регулирующими органами. Стороны ожидают, что ее удастся закрыть в четвертом квартале текущего года. После этого 59,3% новой компании получит "Яндекс", 36,6% - Uber, а оставшиеся 4,1% - сотрудники.

Компании обещают, что после завершения сделки объединят свои технологические платформы, однако пользователям и после этого будут доступны оба их мобильных приложения - "Яндекс.Такси" и Uber - через которые можно будет заказывать такси.

"Яндекс.Такси" и Uber в 2016 году занимали первые два места в списке самых популярных онлайн-операторов такси в России. Третье место занимает оператор Gett. При этом большинство россиян продолжает заказывать такси по телефону или просто ловить на улице.