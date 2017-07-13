Набиуллина назвала главные проблемы кредитования в России

Правообладатель иллюстрации Viktor Pogontsev/Interpress/TASS Image caption После прихода Набиуллиной в ЦБ лицензий лишились сотни банков

Глава российского ЦБ считает главными проблемами системы кредитования в России выдачу банками средств аффилированным компаниям, а также под залог, что превращает банки в ломбарды.

Об этом Эльвира Набиуллина рассказала в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

По словам Набиуллиной, ситуация в экономике и финансовой системе России стабилизировалась, и теперь настало время отдать приоритет развитию финансового сектора и внедрению новых технологий.

Набиуллина полагает, что ЦБ избавился от большей части недобросовестных и неустойчивых банков.

После того как в 2013 году Набиуллина возглавила ЦБ, количество банков в России значительно снизилось. Если в июне 2013 года их была почти тысяча, то, по данным на июнь 2017 года, в России работала 591 кредитная организация.

За последние годы лицензий лишились многие крупные банки, в том числе "Внешпромторг", "Татфондбанк", "Мастер-банк" и другие. На очистку и поддержку банковского сектора государство потратило несколько триллионов рублей, при этом финансовые аналитики уверены, что лицензии будут отзываться и дальше.

Русская служба Би-би-си выделила из выступления Набиуллиной основные проблемы, которые ЦБ собирается решать в ближайший год.

Проблема 1. Кредитование аффилированных лиц

Некоторые банки выдают кредиты компаниям, которые аффилированы с собственниками банков. По словам Набиуллиной, это кредиты "по понятиям", выданные на нерыночных условиях.

Банки не анализируют риски связанных с ними компаний, а сами компании в случае возникновения проблем не отдают кредиты. Набиуллина заявила, что такие кредиты стали причиной банкротства многих банков.

Глава ЦБ заявила, что уже было введено регулирование подобного кредитования, но пока оно не работает в полную силу. Однако в этом году ЦБ собирается заняться решением этой проблемы.

"Советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, менять модель", - заявила глава российского Центробанка.

Проблема 2. Превращение банков в ломбарды

По данным ЦБ, значительная часть российских банков выдает кредиты под залоги. С одной стороны, это может повысить стабильность системы, так как в случае невозврата кредита банки могут просто реализовать залог и покрыть потери.

Тем не менее, по мнению Набиуллиной, эта система искажает работу банков, превращая банковскую систему в ломбардную. В ЦБ полагают, что источником погашения кредита должна быть прибыль компании, которую банки должны проанализировать.

Кроме того, по словам главы ЦБ, залоги часто бывают низколиквидны, а стоимость залога может колебаться. При этом ЦБ снижает требуемые резервы по кредитам, если по ним есть залоги.

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS Image caption Набиуллина полагает, что процесс расчистки банковского сектора подходит к концу

С помощью залогов собственники банков в случае обострения проблем могут выводить средства, продолжила Набиуллина. Если у банка проблемы, регулятор может ограничить банковские операции, но не операции с залогами. ЦБ хочет добиться права введения моратория на операции с залогами.

Кроме того, регулятор хочет иначе учитывать залоги при оценке кредитного портфеля и устойчивости банков.

Проблема 3. Микрокредиторы наживаются на бедняках

Набиуллина также упомянула проблемы микрофинансовых организаций, которые дают населению и бизнесу небольшие кредиты, как правило, под более высокие проценты, чем у банков. Такие организации предъявляют меньше требований к заемщикам.

Клиенты микрофинансовых организаций - это, как правило, небогатые люди, которые приходят за кредитом в сложной финансовой ситуации, когда нет денег до зарплаты, считает Набиуллина.

ЦБ, по ее словам, занимается снижением закредитованности заемщиков и стоимости таких займов. Кроме того, ЦБ пытается бороться с черными кредитами, при которых участники сделки не соблюдают законодательство.

Проблема 4. Негибкое регулирование

Набиуллина заявила о необходимости ввести более гибкий способ надзора за банковским сектором. В рамках консультационного надзора регулятор собирается на ранней стадии выявлять проблемы банков и помогать их решению.

По сути, ЦБ переходит в более "дружелюбный режим отношений с банком", если он готов предоставлять информацию о себе, пояснила она.

Однако это не означает, что регулятор будет мягче относиться к проблемным банкам, добавила глава ЦБ и напомнила об ужесточении требований к капиталу банков.

Кроме того, по ее словам, регулятор будет добиваться права на мотивированное суждение, то есть на право выносить решение в отношении банка на основе мнения экспертов ЦБ. По словам Набиуллиной, регулятор часто не может предотвратить проблемы того или иного банка, опираясь лишь на формальные правила. Банк России видел проблемы некоторых банков, но не мог ничего доказать, поэтому собственники успевали вывести активы из бизнеса, пояснила глава ЦБ.

Она также заявила о сдвиге финансового надзора в сторону новых технологий, в том числе цифровых. В 2017 году новые технологии стали излюбленной темой российских чиновников, в частности, им было посвящено обсуждение на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Как ЦБ борется с проблемами российских банков

Эльвира Набиуллина возглавила Банк России в июне 2013 года. С приходом Набиуллиной ЦБ начал расчищать банковский сектор и массово отзывать лицензии у банков.

За четыре года лицензии потеряли несколько сотен банков. По данным ЦБ на 1 июня 2017 года, в России функционировала 591 кредитная организация. В июне 2016 года в России было 689 банков, а в июне 2013-го, когда Набиуллина пришла в ЦБ, - 958.

При Набиуллиной с рынка ушли такие крупные банки как татарский "Татфондбанк", "Внешпромбанк", "Мособлбанк", "Траст" и другие.

В большинстве случаев ЦБ находил у этих банков дыры в капитале и не зафиксированные в отчетности вклады клиентов. Часто банки с помощью тех или иных ухищрений выводили деньги клиентов и мешали проверкам регулятора.

В марте этого года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности совместно с "Новой газетой" опубликовал расследование о возможной схеме отмывания денег через Молдавию и Латвию. В этой схеме участвовали несколько крупных российских банков. Схема работала с 2011 по 2014 годы, по оценкам исследователей, из России с помощью нее было выведено около 21 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что при Набиуллиной в ЦБ была проведена довольно большая реформа системы банковского надзора. Осенью 2016 года Набиуллина ужесточила банковский надзор и сменила систему его управления.

Многие эксперты прогнозируют, что волна отзыва лицензий продолжится. Так, по расчетам "Альфа-банка", в 2016 году убыточными оказались 29% российских банков. О растущих проблемах банковской системы предупреждает и рейтинговое агентство S&P.

Часть аналитиков упрекает ЦБ в неэффективности при расчистке банковского сектора. По расчетам агентства Fitch, ЦБ переплатил минимум 500 млрд рублей (8,3 млрд долларов) за оздоровление проблемных банков, которые дешевле было просто закрыть. Агентство частично объясняет это "лоббированием крупных кредиторов", которые выигрывали от помощи проблемных банкам.

По подсчетам Fitch, с 2014 года российские власти потратили 3,2 трлн рублей (более 55,4 млрд долларов) на поддержку банковской системы.