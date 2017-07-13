Европейский университет в Петербурге попросит новую лицензию

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в четверг признал законным решение Рособрнадзора о выдаче Европейскому университету в Санкт-Петербурге повторного предписания об устранении нарушений в его деятельности. Это предписание стало основанием для подачи ведомством иска об отзыве у вуза лицензии.

В связи с этим вуз решил не ждать решения по параллельному судебному разбирательству, в ходе которого петербургский суд 7 августа должен рассмотреть жалобу университета на аннулирование лицензии, и сразу начать оформление новой лицензии.

Такое решение в университете Русской службе Би-би-си объяснили тем, что вуз боится не успеть начать вовремя новый учебный год. Теперь университет собирается отозвать жалобу на решение по иску Рособрнадзора, чтобы в силу вступило решение первой инстанции об отзыве лицензии университета.

"Не видя смысла в дальнейших апелляциях, университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии", - заявили в Европейском университете.

Рособрназдор подал иск об аннулировании лицензии ЕУСПб в декабре 2016 года, после того как осенью провел проверку, выявил 120 нарушений и выдал вузу предписание об их устранении. В марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Рособрнадзора.