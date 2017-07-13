Умер китайский правозащитник и нобелевский лауреат Лю Сяобо

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лю Сяобо называли главным символом борьбы за права человека в Китае

Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, наиболее известный правозащитник и диссидент в Китае, умер в возрасте 61 года.

За месяц до смерти Лю был переведен из тюрьмы в больницу на северо-востоке Китая из-за рака печени, перешедшего в терминальную стадию.

Лю Сяобо - публицист и университетский профессор, ставший правозащитником, - в 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за подрывную деятельность, после того как в своих статьях призывал ввести в Китае многопартийную систему.

В 2010 ему была присуждена Нобелевская премия, что вызвало резкую критику со стороны Пекина: МИД КНР даже заявил официальный протест норвежскому послу.

В Нобелевском комитете Лю Сяобо назвали главным символом борьбы за права человека в Китае.

Правозащитнику не позволили забрать премию - во время вручения его стул пустовал.

С тех пор под домашним арестом находится и жена правозащитника Лю Ся, хотя никаких обвинений ей не предъявили, а в 2013 был осужден и ее брат, которого признали виновным в мошенничестве и приговорили к 11 годам тюрьмы.

С призывом освободить Лю Сяобо к китайским властям неоднократно обращались различные правозащитные организации и нобелевские лауреаты - известные писатели и духовные лидеры.

Официальным ответом Пекина всегда было указание на то, что "Лю Сяобо был приговорен судом на законных основаниях к отбыванию определенного тюремного срока, поскольку он нарушил один из законов КНР".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Правозащитнику не позволили приехать на вручение Нобелевской премии мира: во время вручения его стул пустовал

Впервые правозащитник попал в тюрьму еще после студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

После того как в июне Лю Сяобо диагностировали рак и перевели из тюрьмы в больницу, несколько западных стран обратились к китайским властям с просьбой выпустить правозащитника и позволить ему получать паллиативное лечение за рубежом.

Однако Пекин отказался выполнить эту просьбу, сославшись на то, что состояние здоровья Лю якобы не позволяет ему путешествовать.

Китайские власти несут ответственность за безвременную кончину Лю Сяобо, заявил Нобелевский комитет.

Цена политической непреклонности. Комментарий Керри Грэйси, редактора Би-би-си по Китаю

Китайские власти отказали умиравшему Лю Сяобо в просьбе выпустить его для лечения за границу.

Он умер, как и жил, - под пристальным наблюдением этого государства, где правит одна партия.

Жизнь и смерть этого нобелевского лауреата демонстрирует нам цену политической непреклонности в Китае.

Жизнь Лю Сяобо была поначалу комфортной: он был университетским профессором.

Но кровавая расправа над участниками протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году стала развилкой на его жизненном пути.

Когда многие отказались от дальнейших требований демократии, он твердо стоял на своем - и в результате несколько раз оказывался в тюрьме.

Когда в 2010 году ему была вручена Нобелевская премия мира, он отбывал 11-летнее тюремное заключение за подрывную деятельность.

Разозленные, китайские власти посадили его жену под домашний арест.

Эта семейная чета, пережившая много лишений, смогла воссоединиться лишь недавно, когда Лю Сяобо был уже прикован к больничной койке.

Его смерть их вновь разлучила.