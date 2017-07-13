Правительство России сможет ограничивать работу мессенджеров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока правительство не выпустит постановление, обязывающее мессенджеры блокировать определенные сообщения, норма планируемого закона будет "спящей"

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах.

Согласно одной из семи поправок к документу, мессенджеры будут обязаны не допускать передачу электронных сообщений пользователями в случаях, которые определит правительство.

Какие это будут случаи, в документе не уточняется.

Правительство сможет выпускать постановления под конкретные случаи, объяснил собеседник Би-би-си в комитете по информационной политике. Он сравнил это с ограничениями на проведение митингов и продажу алкоголя во время недавнего Кубка конфедераций по футболу - в остальное время законодательного запрета на подобную деятельность нет.

Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сказал Би-би-си, что речь идет о пресечении массовых рассылок противозаконного содержания, в частности, спама. По его словам, правительству предстоит выработать юридическое определение спама.

"Подобный опыт отнесения сложноопределяемых деталей к полномочиям правительства мы уже имели с законом "Об организаторах распространения информации", - уточнил Левин.

Не только спам?

Фактически законопроект дает правительству неограниченные полномочия в определении того, что можно, а что нельзя распространять в мессенджерах. Однако если такие постановления будут нарушать другие законы России, их всегда можно обжаловать в суде, отмечает юрист правозащитной "Команды 29" Анна Фомина.

"Не совсем понятно, для каких целей это вводится. Если для борьбы с терроризмом, это может даже навредить: так спецслужбы читают переписку о готовящемся преступлении, а если правительство прикажет мессенджерам блокировать подобную переписку, террористы найдет другой способ общения", - комментирует юрист.

Все для спецслужб

Также в профильном комитете предлагают объявить мессенджеры "организаторами распространения информации", а значит, они обязаны будут собирать, хранить и предоставлять данные о пользователях и их взаимодействиях спецслужбам.

Ряд мессенджеров, в частности популярные Telegram и Threema, уже попали в этот реестр, хотя они отрицают свое сотрудничество со спецслужбами.

В соответствии с одной из поправок, доступ к мессенджеру для абонента может быть прекращен только на основании судебного решения. А без согласия пользователя на передачу третьим лицам идентификационной информации о нем и его номере, такая передача невозможна, отметил Левин.

Изначальная версия законопроекта предполагает, что владельцы мессенджеров обязаны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, "которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством". Идентификацию пользователей авторы предлагают проводить при помощи номера телефона.

Законопроект о регулировании мессенджеров был внесен в Госдуму в конце мая заместителем председателя комитета по информационной политике Мариной Мукабеновой ("Единая Россия") и депутатом Александром Ющенко (КПРФ).

Если закон будет принят, то вступит в силу с начала 2018 года.