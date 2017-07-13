СМИ: главу "Силовых машин" подозревают в разглашении гостайны

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/TASS Image caption Директор "Силовых машин" Роман Филиппов в компании с будущим главой СВР Сергеем Нарышкиным (фото 2015 года)

Гендиректор компании "Силовые машины" Роман Филиппов может стать фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны, сообщают СМИ. По некоторым данным, он задержан сотрудниками ФСБ. Ранее "Силовые машины" оказались в центре скандала с поставкой турбин Siemens в Крым.

Филиппов был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает петербургское издание "Фонтанка". Его источники уточнили, что главу "Силовых машин" подозревают в разглашении гостайны.

Эту версию подтверждает ТАСС со ссылкой на источник в петербургских правоохранительных органах.

"Да, действительно Роман Филиппов задержан. Его подозревают в разглашении гостайны. Обвинение ему не предъявили, и я не думаю, что его предъявят за ночь. Речь идет о статьях 30 и 283 УК РФ", - цитирует ТАСС своего собеседника, отмечая, что больше никаких подробностей тот не привел.

О том что российские спецслужбы возбудили уголовное дело по статье о разглашении гостайны, сообщает также Интерфакс. "В рамках этого дела проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил вечером в четверг Интерфакс со ссылкой на анонимный источник, после допроса Филиппова отпустили. Он "дал необходимые пояснения", уточнил собеседник агентства.

Еще один источник Интерфакса уточнил, что у директора "Силовых машин" пока нет процессуального статуса в этом деле. "Говорить о его задержании преждевременно", - сказал он, добавив, что "мероприятия в рамках уголовного дела" будут проводиться в Москве.

В управление ФСБ по Петербургу сказали, что комментариев по данному вопросу не будет в четверг не будет, пишет "Фонтанка".

Менеджер пресс-службы "Силовых машин" Анастасия Ловцова на просьбу Русской службы Би-би-си прокомментировать информацию о задержании Филиппова ответила: "К сожалению, на данный момент у нас нет никакой информации".

"Силовые машины" - партнер германского концерна Siemens в совместном предприятии "Сименс технологии газовых турбин".

ООО "Сименс технологии газовых турбин" - завод Siemens в Санкт-Петербурге, занимающийся производством газотурбинного оборудования. Siemens принадлежат 65% предприятия, а еще 35% у концерна "Силовые машины" Алексея Мордашова.

"Силовые машины" оказались вовлечены в скандал с поставкой газотурбинных установок Siemens в аннексированный Россией Крым вопреки санкциям Евросоюза.

Два дня назад немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к трем компаниям, которые он считает причастными к поставкам турбин на Крымский полуостров.

Ответчиками по делу выступают три компании - ОАО ВО "Технопромэкспорт" и ООО ВО "Технопромэкспорт", входящие в госкорпорацию "Ростех", а также "Силовые машины".

Еще раньше в Siemens заявили, ссылаясь на надежные источники, что по меньшей мере две из четырех газовых турбин, поставленных на объект в Краснодарском крае (Тамань), затем "против воли компании" были перенаправлены в Крым.

В Siemens назвали это "явным нарушением контрактных обязательств" и пообещали принять юридические меры.

Европейским компаниям запрещено поставлять газовое оборудование в Крым из-за санкций, введенных Евросоюзом после аннексии полуострова в 2014 году.