Россия запустила первый спутник, созданный благодаря краудфандингу

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C космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" (предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций) и 72 малыми спутниками.

Один из них - спутник "Маяк" - является первым космическим аппаратом в истории России, средства на создание которого было собрано при помощи краудфандинга. Непосредственно созданием спутника занимались молодые ученые Московского политехнического университета.

Спутник будет находиться на орбите в течение месяца, после чего сгорит в атмосфере. Целью запуска является исследование самых верхних слоев атмосферы и испытание аэродинамического тормозного устройства, которое потенциально можно использовать для сведения космического мусора с околоземной орбиты.

Помимо этого "Маяк" станет эталоном для проверки расчетов видимой звездной величины космических объектов. В его состав входит солнечный отражатель и светоотражающие поверхности, которые позволят ему стать самым ярким звездоподобным объектом для жителей Земли.

"Ясной ночью его будет видно, как самую яркую падающую звезду", - пишут на странице проекта в "Фейсбуке" его создатели. Основной целью своего проекта они видят популяризацию космонавтики и в целом научно-технического образования среди молодежи.