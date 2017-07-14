"Уникальный и трогательный момент": львица кормит детеныша леопарда

Правообладатель иллюстрации Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge Image caption Эксперт по львам доктор Люк Хантер сказал Би-би-си, что такое можно увидеть лишь раз в жизни

Фотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим: львица в заповеднике в Танзании стала заботиться о детеныше леопарда.

Пятилетнюю львицу - Носикиток - и маленького леопардика заметил посетитель заповедника Нгоронгоро в Танзании. При этом Носикиток уже растит трех собственных котят того же возраста, что и пришлый пятнистый малыш, которого она где-то нашла. Всем детенышам две-три недели от роду.

"Это поистине уникальное явление", - считает доктор Люк Хантер из зоозащитной организации Panthera, следящей за жизнью диких кошек. - "Я никогда не видел ничего подобного между двумя видами больших кошек. Мы знаем случаи, когда львы берут под опеку детенышей других львов... Но этот случай беспрецедентный", - говорит он.

Как правило, взрослый лев воспринимает детеныша другой кошки как будущего соперника, поэтому спешит расправиться с ним.

Правообладатель иллюстрации Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge Image caption Львица Носикиток недавно дала жизнь второму выводку котят

Львица, на которую надет ошейник с датчиком GPS, нашла маленького леопарда в километре от своего собственного логова. Как замечают эксперты по львам, роль сыграл тот факт, что у самки на тот момент был очень высокий уровень материнских гормонов - ей двигало желание позаботиться о малыше, ведь львицы - прекрасные защитницы.

Правообладатель иллюстрации Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge Image caption Детеныш леопарда родился две-три недели назад

Правообладатель иллюстрации Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge Image caption Детенышу повезло, что он остался в живых, замечает доктор Хантер

Сотрудникам заповедника известно, что в окрестностях обитает самка леопарда - скорее всего, с детенышами. Специалисты считают, что для маленького леопарда, попавшего к львице, самым безопасным будет вернуться к своей маме.

Пока неясно, как долго львица будет заботиться о чужом детеныше. К тому же, спустя год-полтора маленький леопард станет более независимым и, скорее всего, вернется к поведению, присущему леопардам.

Правообладатель иллюстрации Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge Image caption Есть надежда, что детеныш леопарда скоро воссоединится со своей матерью

Хантер рассказывает, что он и его команда будет с огромным интересом наблюдать за развитием событий: "Это уникальный момент, будет невероятно интересно посмотреть, чем все закончится. Природа непредсказуема. До этой недели мы бы никогда не сказали, что такое может произойти. И вот оно - перед нами!"