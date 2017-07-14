Священник заявил, что на заднем сидении у Путина на Валааме была икона

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Владимир Путин посетил Валаам 11 июля

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что на заднем сидении машины, на которой президент России Владимир Путин ездил на Валааме, была красная коробка с иконой. На своей странице в "Фейсбуке" священник утверждает, что сам держал в руках эту коробку.

"Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм", - написал Волков. Он также заявил, что позднее эта икона была освящена там же, на Валдае, просто об этом не докладывали публике.

Кроме того, священник подтвердил версию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в соответствии с которой рука неизвестного человека, сидевшего на заднем сидении машины рядом с "красной коробкой", принадлежит сотруднику службы безопасности президента.

Видеозапись, на которой Путин на Валааме открывает заднюю дверь машины, за рулем которой он приехал, заинтересовала журналистов. Их внимание привлек красный предмет, находившийся на заднем сидении, и рука неизвестного человека, сидящего рядом с этим предметом. Самого человека видно не было.

Многие предположили, что Путин приехал на Валаам с неизвестной спутницей, а красный предмет - ее сумка. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на заднем сидении машины находился один из охранников президента.