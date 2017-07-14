МИД России обвинил США в отказе выдать визы российским дипломатам

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Захарова предупредила, что "если дело не сдвинется, Москве придется принимать ответные меры".

Власти США не выдают визы российским дипломатам, которых Москва собиралась отправить в США вместо выдворенных в конце декабря 2016 года сотрудников дипмиссии, заявила на брифинге официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Отобранные объекты не возвращены. Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену. Предпринимаются попытки делать совершенно неприемлемые увязки, идет откровенное забалтывание", - сказала она.

Как передает корреспондент Би-би-си, на брифинге Захарова предупредила, что если дело не сдвинется, Москве придется принимать ответные меры.

"Чем ответить есть - численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне", - заявила Захарова.

В конце прошлого года покидавший пост президента США Барак Обама объявил о новых санкциях против России, связанных с предполагаемыми кибератаками в ходе предвыборной кампании в США.

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов и потребовал, чтобы они покинули страну до нового года. Оставшимся в США дипломатам американские власти запретили посещать две дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.

Президент России Владимир Путин в ответ объявил, что Россия не будет симметрично отвечать на высылку. То, что Москва не будет высылать столько же американских дипломатов, Путин объяснил нежеланием опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.