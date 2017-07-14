Бывший менеджер Большого театра возглавит Цюрихскую оперу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фихтенгольц будет руководить Цюрихским оперным театром, начиная с сезона 2018/2019

Россиянин Михаил Фихтенгольц, который до 2013 года работал в московском Большом театре, займет пост директора оперы в Цюрихском оперном театре в сезоне 2018/2019.

"Цюрих был и остается одним из моих главных ориентиров в мире оперы, и получить приглашение работать в Цюрихе - это огромная честь для меня и огромная ответственность", - сказал Фихтенгольц в интервью "Газете.ру".

Он заступит на новый пост в Цюрихской опере в августе 2017 года.

Интендант Цюрихского оперного театра Андреаса Хомоки прокомментировал назначение Фихтенгольца: "Мы знаем и ценим господина Фихтенгольца еще со времен его работы в Большом театре, где он проявил себя как признанный эксперт по оперному пению".

Карьера в Большом

Фихтенгольц занимал пост начальника отдела перспективного творческого планирования Большого театра с 2009 по 2013 год, а также являлся исполнительным директором его Молодежной оперной программы.

Фихтенгольц фактически определял оперную политику театра и исполнительский состав. Весной 2013 года, после нападения на художественного руководителя ГАБТ Сергея Филина, он, вместе с почти 300-ми сотрудниками театра, выступил в поддержку Павла Дмитриченко, тогда еще солиста балета в ГАБТ, которого обвинили в организации этого преступления.

В июле 2013 года на место генерального директора Большого театра пришел его нынешний глава - Владимир Урин. Одним из первых административных решений нового руководителя стал отказ в продлении контракта Фихтенгольцу.

"Владимир Георгиевич [Урин] сказал, что ему кажется большим заблуждением [...] отдавать идеологию и стратегию развития оперной труппы в руки нетворческому человеку", - рассказал тогда Фихтенгольц агентству РИА Новости.

С 2014 года Фихтенгольц возглавлял оперу Баденского Государственного театра и занимал пост художественного руководителя Международного Генделевского фестиваля в Карлсруэ.

Фихтенгольц изучал музыковедение в Российской академии музыки имени Гнесиных, в 2001-2005 годах был программным директором Московского Пасхального фестиваля, в 2006 году он стал директором концертных программ Московской филармонии, а в 2007-2009 - менеджером по артистам и репертуару Российского национального оркестра.