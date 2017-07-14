Смерть Лю Сяобо: как в Китае обходят цензуру

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Гонконге оплакивают Лю Сяобо, а США потребовали от китайского правительства освободить его жену от домашнего ареста и позволить ей покинуть страну. В Китае упоминание имени Лю Сяобо запрещено

Китайское правительство наложило строгую цензуру на упоминание имени диссидента, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. 13 июля он умер в тюремной больнице, куда был переведен после восьми лет тюрьмы.

Китайские государственные СМИ, такие как Global Times, Синьхуа и CGTN, сообщили новость о смерти правозащитника только в англоязычной версии своих изданий.

Но, несмотря на цензуру, в Китае находят способы отдать дань уважения Лю Сяобо. Пользователи соцсетей пишут о его смерти, избегая рискованных слов и используя цитаты и известные высказывания из произведений Лю.

Кое-кто даже цитирует ранние изречения Мао Цзэдуна, в которых он высоко ставит либеральные ценности и осуждает ограничение свободы слова.

Вот так выглядит одно из сообщений в социальной сети "Вейбо".

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"Сцена сегодня твоя. Смерть спустилась. Развернувшаяся трагедия достигла своего апогея. Мы, обычные зрители, будем сидеть и смотреть".