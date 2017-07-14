Баку требует для блогера Лапшина 6,5 лет за посещение Карабаха

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В Бакинском суде обвинение потребовало для блогера Александра Лапшина 6,5 лет лишения свободы. В Азербайджане он обвиняется в посещении непризнанной Нагорно-Карабахской республики без согласования с азербайджанскими властями.

Лапшин без находился в Карабахе в апреле 2011 года и октябре 2012 года.

В июне 2015 года Лапшин приехал в Азербайджан через Грузию, воспользовавшись украинским паспортом, в то время как Карабах он посещал с российским паспортом.

Таким образом, по мнению прокуроров, он нарушил положения законов "О государственной границе Азербайджанской Республики" и "О паспортах".

По запросу Азербайджана, где Лапшин находится в "черном списке" за посещение Нагорно-Карабахской республики без согласования с азербайджанскими властями, блогера задержали в Минске в 16 декабря 2016 года.

7 февраля 2017, вопреки возражениям Москвы, его экстрадировали в Баку.

Как сообщил Би-би-си адвокат Александра Лапшина Эдуард Чернин, на заседании суда по тяжким преступлениям 14 июля в Баку, прокуратура потребовала приговорить обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы.

По словам Чернина, с защитной речью он выступит на следующем заседании 19 июля.

Суть дела

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР

Рассмотрение дела началось 30 июня. Лапшину инкриминируются преступления по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана, по которым его ожидает тюремный срок от 5 до 8 лет.

На первом заседании 30 июня он сказал: "Я не признаю себя виновным. Я совершал туристические поездки. Более подробную информацию о карабахском конфликте я получил из материалов обвинительного акта. В своем блоге я делился только туристическими впечатлениями, и это не были политические публикации. Я был в Карабахе два раза и не имел никаких контактов с местными должностными лицами".

Черный список

"Список персон нон грата" существует в Азербайджане с августа 2013 года, в нем сейчас 667 имени.

Список состоит из людей, посетивших непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику без согласования с Министерством иностранных дел Азербайджана. В списке находятся известные журналисты, европейские парламентарии, деятели культуры.

В феврале этого года Азербайджан через Интерпол потребовал экстрадиции европейских депутатов, побывавших без разрешения в Карабахе: Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия).

12 июля чешское отделение Интерпола объявило об отказе в аресте чешского парламентария.