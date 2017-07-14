Ринат Ахметшин: что известно о новом участнике встречи с Трампом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп-младший встречался с российским юристом Натальей Весельницкой летом прошлого года

Во встрече Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой принимал участие российский лоббист Ринат Ахметшин, которого СМИ называли бывшим сотрудником советских спецслужб.

В разговоре с агентством Ассошиэйтед пресс Ахметшин подтвердил факт встречи, однако подчеркнул, что хотя и служил два года в контрразведке в советской армии, "шпионскому ремеслу не обучался".

По его словам, встреча с Трампом-младшим "не была существенной" и он ожидал "более серьезной дискуссии".

"Если честно, никогда бы не подумал, что это привлечет столько внимания", - отметил он в разговоре с агентством.

По данным американских СМИ, Ахметшин был сотрудником советских спецслужб, но затем эмигрировал в США и сейчас обладает двойным гражданством.

New York Times в своих публикациях отмечала, что он входит в команду Весельницкой и называла его "российским политическим оружием".

Телекомпания Эн-би-си подчеркивала, что факт присутствия такого человека на встрече с Трампом-младшим должен заинтересовать конгресс и спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о человеке по имени Ринат Ахметшин. Ранее Песков также говорил, что в Кремле не знакомы и с Весельницкой.

Что известно о Ринате Ахметшине

Во всех сообщениях Рината Ахметшина называют бывшим советским шпионом, служившим в военной разведке (ГРУ), и бывшим российским чиновником.

Он гражданин России и живет в Вашингтоне уже довольно продолжительное время. Он же был основателем Международного евразийского института по экономическим и политическим исследованиям, который занимался лоббированием разных интересов.

Имя Рината Ахметшина связывают Акежаном Кажегельдиным, лидером казахской оппозиции.

В 2011 году об Ахметшине писали в связи с конфликтом между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его бывшим зятем Рахатом Алиевым. Тогда Ахметшин лоббировал интересы Петра Афанасенко, бывшего телохранителя Кажегельдинова, который обвинял Алиева в пытках и в том, что Алиев сфабриковал против него дело, по которому он был арестован в 2000 году.

В 2001 Афанасенко был выпущен из тюрьмы, потом перебрался в Бельгию, и десять лет спустя стал одной из фигур в разбирательствах президентом и его бывшим зятем.

Тогда газета New York Times провела расследование и выяснила, что президент Казахстана тратил миллионы долларов на лоббирование своих интересов в Вашингтоне.

Имя Ахметшина вновь всплыло уже в связи с делом Магнитского. Он был одним из организаторов показа летом прошлого года документального фильма Андрея Некрасова "Акт Магнитского. За кулисами" в вашингтонском Newseum.

Лента была частью программы лоббирования отмены санкций, связанных со списком Магнитского. Наталья Весельницкая пыталась организовать показ того же фильма в Европарламенте, но тогда показ не состоялся.

Скандальная встреча

9 июля New York Times сообщила, что за несколько месяцев до победы Дональда Трампа на президентских выборах его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер и Пол Манафорт, на тот момент глава избирательного штаба Трампа, встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой, которая, по утверждению издания, "связана с Кремлем".

Газета писала, что на встрече обсуждался компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, а Трамп-младший, соглашаясь на беседу с Весельницкой, предполагал, что источником информации выступают российские власти.

Наталья Весельницкая - российский адвокат, которая представляла в США интересы россиянина Дениса Кацыва по делу, связанному с Сергеем Магнитским. В интервью телеканалу Эн-би-си она заявила, что никак не связана с российскими властями и просто лоббировала отмену санкций против россиян в США.

После выхода публикаций New York Times Трамп-младший подтвердил, что встречался с россиянкой, однако, по его словам, женщина не сообщила ничего интересного.

Весельницкая якобы заявила, что у нее есть информация о том, что некие связанные с Россией лица финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают Клинтон, а потом начала говорить о программе усыновления российских детей американцами.

"Стало ясно, что это и было настоящей целью беседы, а обещания предоставить потенциально полезную информацию были просто предлогом", - пояснил Трамп-младший.

11 июля он опубликовал электронную переписку, касающуюся его встречи с Весельницкой, подчеркнув, что делает это, "стремясь к полной открытости".

Из переписки следовало, что о наличии компромата на Клинтон ему сообщил британский PR-агент Роб Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова - сына российского бизнесмена и владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова.

В электронных письмах, которые опубликовал Трамп-младший, Ахметшин не упоминался.