Vogue извинился за слова о трансгендерности певца One Direction
Американский журнал Vogue принес извинения за фразу о трансгендерности бывшего вокалиста поп-группы One Direction Зейна Малика и его подруги.
В интервью журналу моды Малик и его подруга, американская модель Джиджи Хадид рассказали, что заимствуют друг у друга предметы гардероба. Они также сфотографировались для обложки журнала в красочной одежде андрогинного стиля.
В комментарии к интервью автор журнала Vogue называет фотографию обнимающихся Зейна Малика и Джиджи Хадид "объятием гендер-флюидов".
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Определение "гендер-флюид" применяют по отношению к тем, чье гендерное восприятие меняется в зависимости от ситуации: такие люди могут ощущать себя то мужчинами, то женщинами, то обладателями черт обоих полов.
Просвещенные читатели обратили внимание на неуместное употребление термина. "Одежда не делает вас гендер-флюидом", - указывали они в соцсетях.
Многих возмутила не столько ошибка автора, сколько само отношение к теме трансгендерности.
"Если вы собираетесь рассказать о трансгендерах, то поговорите с представителями этого сообщества. Пережитый опыт полового несоответствия редко бывает таким забавным и гламурным, каким его представляет Vogue на своей обложке", - пишет автор журнала Cosmopolitan.
Видно по одежке?
Интервью бывшего вокалиста One Direction и его подруги, опубликованное в Vogue, проходит в виде беседы.
"Я ведь постоянно беру что-нибудь в твоем шкафу, верно?" - спрашивает Джиджи.
Певец отвечает, что он тоже брал поносить ее футболку. "Мне она нравится. Что с того, что она мне тесновата? И неважно, что это женская футболка".
"Совершенно верно. Важно не то, мужская она или женская - главное, чтобы сидела хорошо, и вы себя комфортно чувствовали", - соглашается подруга Малика.
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В комментарии к интервью автор журнала Майя Сингер пишет о новом молодежном тренде - "безразличном отношении к гендерным признакам".
"Для поколения этого тысячелетия такие понятия как "мальчик" или "девочка" имеют очень небольшое значение. Это заметно по тому, как одевается это поколение", - резюмирует автор Vogue.
"Мы промахнулись"
Одним из первых вывод о трансгендерности героев интервью высмеял поэт Тайлер Форд, чей эпиграф был использован при подготовке статьи.
"Слово "транс-" в этом интервью звучит лишь однажды. Это я его произнес", - он сопроводил свой твит подмигивающим смайликом.
"Зейн и Джиджи отождествляются с трансгендерами, потому что одалживают друг другу одежду?" - удивилась журналист и писатель Ханна Оренштейн.
"Что-то я не заметил, чтобы Зейн носил женское платье", - пишет другой пользователь сервиса микроблогов.
"З и Д говорят, что берут друг у друга одежду взаймы. Это очень серьезное основание объявить их гендер-флюидами", - иронизирует еще один читатель.
Язвительных комментариев набросали так много, что журналу пришлось признать - статья оказалась неудачной.
"Этим рассказом мы хотели проиллюстрировать влияние трансгендерных сообществ на моду и культуру. Очень сожалеем, что в нашей статье неправильно отражена эта идея - мы промахнулись", - заявила представитель Vogue.
В заявлении говорится, что журнал хочет продолжить освещение темы и обещает проявлять аккуратность.