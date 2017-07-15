Урну с прахом нобелевского лауреата Лю Сяобо погрузили в море

Правообладатель иллюстрации Handout Image caption На церемонии прощания присутствовала вдова Лю Сяобо (первая справа), которая находится под домашним арестом с 2010 года

Урну с прахом скончавшегося лауреата Нобелевской премии мира, китайского правозащитника-диссидента Лю Сяобо погрузили в море. Такова была воля родных диссидента.

Тело Лю Сяобо, умершего от рака печени, было кремировано в субботу утром в Шэньяне. Перед этим состоялась скоромная церемония прощания, на которой присутствовали лишь друзья диссидента и его вдова, которая находится под домашним арестом с 2010 года.

В заявлении властей говорится, что тело Лю Сяобо кремировано "в соответствии с местными традициями и пожеланием семьи". На церемонии прощания, как сообщается, звучал "Реквием" Моцарта.

Представитель местных властей предположил, что вдова Лю Сяобо была освобождена из-под домашнего ареста, однако ее адвокат заявил, что она продолжает оставаться под домашним арестом и после смерти мужа.

Адвокат призвал мировое сообщество принять меры для ее освобождения из-под ареста. В пятницу комитет Нобелевской премии заявил, что очень обеспокоен положением вдовы правозащитника и призвал Китай освободить ее.

Глава китайского МИД отверг призывы, заявив, что с Лю Ся будут обращаться по закону. Ее местонахождение известно только властям КНР.

"Подрывная деятельность"

Лю Сяобо - наиболее известный правозащитник и диссидент в Китае, он умер в минувший четверг в возрасте 61 года.

За месяц до смерти Лю был переведен из тюрьмы, где отбывал 11-летний срок за "подрывную деятельность", в больницу на северо-востоке Китая из-за рака печени, перешедшего в терминальную стадию.

Лю Сяобо - публицист и университетский профессор, ставший правозащитником, - был приговорен к 11 годам тюрьмы в 2009 году. Его признали виновным в "подрывной деятельности", после того как в своих статьях призывал ввести в Китае многопартийную систему.

В 2010 ему была присуждена Нобелевская премия, что вызвало резкую критику со стороны Пекина: МИД КНР даже заявил официальный протест норвежскому послу.

В Нобелевском комитете Лю Сяобо назвали главным символом борьбы за права человека в Китае. Правозащитнику не позволили забрать премию - во время вручения его стул пустовал.

С тех пор под домашним арестом находится и жена правозащитника Лю Ся, хотя никаких обвинений ей не предъявили, а в 2013 был осужден и ее брат, которого признали виновным в мошенничестве и приговорили к 11 годам тюрьмы.

С призывом освободить Лю Сяобо к китайским властям неоднократно обращались различные правозащитные организации и нобелевские лауреаты - известные писатели и духовные лидеры.

Официальным ответом Пекина всегда было указание на то, что "Лю Сяобо был приговорен судом на законных основаниях к отбыванию определенного тюремного срока, поскольку он нарушил один из законов КНР.