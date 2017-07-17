Первый европейский тур принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принцесса Шарлотта и принц Джордж впервые сопровождают родителей в официальной поездке в европейскую страну

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой - прибыли в Варшаву, откуда начинается их пятидневная официальная поездка в Польшу и Германию.

Трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. Но для них это первая официальная поездка в Европу.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принцессе Шарлотте по трапу помогла спуститься мама

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"Герцог и герцогиня очень ждали этой поездки и восхищены прекрасной и разнообразной программой визита", - сообщил пресс-секретарь Кенсингтонского дворца.

Уильяма и его супругу Кейт с детьми в аэропорту Варшавы встретил посол Британии в Польше Джонатан Нотт и его супруга, а также посол Польши в Соединенном Королевстве Аркадий Жегоцкий.

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Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Кейт и Уильяма в аэропорту встретил посол Британии в Польше с супругой

Питер Хант, корреспондент Би-би-си

Для принца Джорджа и принцессы Шарлотты такая поездка в новинку, но в будущем для них они должны стать привычными.

Что касается герцога и герцогини, то их поездка в Польшу и Германию будет неизбежно рассматриваться в контексте "брексита". Это турне никак не может повлиять на ход переговоров по выходу Британии из ЕС. Однако, как надеется Форин-офис, оно напомнит странам о тесных связях, которые существуют между странами, и необходимости их сохранения и после "брексита".

Эта та миссия, которая возлагается на членов королевской семьи и которую они выполняют, посещая различные еввропейские города.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из аэропорта герцог и герцогиня Кембриджские отправились на официальный завтрак в президентский дворец, где их встретил Анджей Дуда (справа)

В ходе визита в Польшу у герцога и герцогини Кембриджских запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой. Они также посетят Музей Варшавского восстания, посвященный движению за освобождение Польши от нацистской оккупации.

В программе визита Уильяма и Кейт также запланированы встречи с выжившими жертвами холокоста и нацистских репрессий. Они посетят Штуттгоф - бывший нацистский концентрационный лагерь, где были замучены и погибли 65 тысяч человек. Также запланировано посещение Гданьской судоверфи, известной как место возникновения движения "Солидарность" в 1980 году.

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Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда встретили Кейт и Уильяма в президентском дворце в Варшаве

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