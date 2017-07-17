Почему китайские цензоры запретили Винни-Пуха?

Правообладатель иллюстрации AFP/Weibo Image caption Этот мем с изображением председателя КНР Си Цзиньпина и экс-президента США Барака Обамы появился в интернете в 2013 году

Китайские интернет-цензоры запретили упоминать Винни-Пуха. Казалось бы, что крамольного может быть в плюшевом медведе с опилками в голове? Просто это яркий пример того, как китайские блогеры ловко обходят ограничения, вводимые китайскими властями.

Когда наручные часы - это не просто наручные часы? Когда речной краб значит нечто большее, чем просто речной краб? Конечно, когда вы находитесь за "Великим китайским файрволом" и пытаетесь что-то написать про руководителей страны.

Черный список замысловатых обозначений руководства партии и правительства пополнил собой популярный медвежонок.

Блогеры сравнивали председателя КНР с обаятельным и прожорливым мишкой, поэтому теперь посты, содержащие китайское название персонажа Алана Александра Милна или его изображение, блокируются.

Все началось с фотографии рукопожатия Си Цзиньпина и премьера Японии Синдзо Абэ. На лицах лидеров двух стран было написано, как тяжело далась им эта формальность. Китайский интернет сразу нашел сходство с рукопожатием Пуха и ослика Иа-Иа.

Затем появилось фото Си Цзиньпина, принимающего парад, стоя в своем лимузине "Красный флаг" со специально проделанным отверстием в крыше. Это напомнило острякам игрушку "Винни-Пух на машине".

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Дело не только в том, что цензоры не станут терпеть насмешки над главой государства. Они не могут допустить, чтобы любимый детский персонаж превратился в онлайн-эвфемизм генсека.

В других странах на подобные шутки посмотрели бы сквозь пальцы, а где-то даже посчитали бы положительным пиаром. Но в Китае такой номер не проходит.

Си Цзиньпин - это человек в футляре. Он никогда никаких глупостей не делает, никаких странностей не имеет и никаких ошибок не совершает, и именно поэтому он выше обычных людей, и сомнению это не подлежит.

У прежнего китайского лидера Ху Цзиньтао был любимый лозунг о "строительстве гармоничного общества", или, по-китайски, 和谐 (хэсе).

Цензура как "гармонизация"

Блогеры начали называть цензуру "гармонизацией" - 被和谐了 (бэй хэсе лэ). Но в китайском изменение тональности или порядка иероглифов может радикально поменять смысл слова. Если произнести слово "хэсе" с другой интонацией, получится "речной краб" - 河蟹. Поэтому блогеры стали писать и постить картинки речного краба, и читатели по созвучию догадывались, что речь идет о цензуре. Так продолжалось до тех пор, пока сами картинки и слово "речной краб" не попали под цензуру.

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Другой китайский руководитель Цзян Цзэминь любил говорить о "теории трех представительств" - сань гэ дябяо - 三个代表. Если видоизменить фразу - дай сань гэ бяо, - она будет означать "носить трое наручных часов". Это и стало ироничным обозначением его вклада в построение "социализма с китайскими особенностями".

Обойти китайских цензоров бывает совсем не просто.

К примеру, им удалось уничтожить практически все упоминания имени главного китайского диссидента Лю Сяобо, умершего на прошлой неделе после нескольких лет в тюрьме. Во всяком случае, большинство граждан Китая никогда о нем не слышали.

Если вы имеете хоть какое-то отношение к Китаю, попробуйте такой нехитрый эксперимент, чтобы проверить работу цензуры. В Китае все пользуются мессенджером WeChat - действительно, почти все.

Сядьте рядом с приятелем, у которого тоже есть WeChat. Отправьте сообщение "Лю Сяобо".

На вашем телефоне все это будет выглядеть так, будто сообщение ушло. Ваш друг ничего не получит.

Китайские цензоры могут ввести в цензурный механизм любые ключевые слова и прекратить нежелательную для них дискуссию.

Мессенджеры и партийная линия

WeChat - частная компания, но даже китайские технологические гиганты должны придерживаться партийной линии.

Винни-Пуха, кстати, уже запрещали. Сейчас его опять запретили, потому что подходит время съезда КПК.

Это мероприятие проводится каждые пять лет, и на нем, среди прочего, утверждается состав Постоянного комитета ЦК КПК - это семь высших руководителей китайской политической системы.

Си Цзиньпин воспользуется съездом как возможностью упрочить свою власть, выдвинуть союзников и отодвинуть подальше тех, кого он считает соперниками.

Считается, что в китайской системе высший руководитель занимает свой пост два срока, после чего уходит. Однако это правило нигде не закреплено, просто такова была тенденция в последние годы.

А председатель Си нажил себе так много врагов своей кампанией по борьбе с коррупцией, что многие сомневаются, насколько безопасным для него будет решение оставить власть через пять лет.

А если он захочет остаться, ему придется требовать абсолютной, беспрекословной лояльности от своих соратников.

Шуточки, даже самые безобидные, в этой обстановке совершенно неуместны.