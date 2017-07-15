Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале американку Винус Уильямс - 7-5, 6-0.
За пару часов до матча Гарбинье сказала, что, выходя на корт, не будет смотреть туда, где стоит главный трофей турнира, а постарается просто сыграть еще один матч.
Накануне большинство специалистов предсказывали, что нас почти наверняка ждет трехсетовый матч.
У 37-летней Винус осталось не так уж много шансов выиграть еще один титул, она хорошо провела турнир и, конечно же, хотела завершить его на победной ноте.
Но 23-летняя Гарбинье, проигравшая за весь турнир всего один сет, находится на пике формы, так что американке в финале встретилась грозная соперница.
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Это вторая победа Мугурусы на турнирах Большого шлема. В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Франции.
Упущенные возможности
Винус начала встречу с подачи на вылет, играла спокойно и почти безошибочно, но зацепиться за первый сет не смогла, упустив несколько возможностей.
При счете 3-2 в первом сете в пользу Уильямс американка заработала свой первый брейк-пойнт, но не смогла его реализовать. А еще через два гейма с трудом удержала свою подачу.
В концовке первой партии при счете 5-4 в ее пользу она повела 40-15 на подаче Мугурусы, но завершить сет не сумела.
После этого испанка выиграла еще два гейма подряд и взяла первую партию.
Во втором сете Винус Уильямс уже много ошибалась и, к изумлению многих, не выиграла ни одного гейма - 0-6.
"Она просто внутренне отказалась от борьбы с этом матче. Почему она это сделала, мне совершенно непонятно. Она могла бороться, преимущество Гарбинье на корте не было настолько непреодолимым", - сказала известная теннисистка, двукратная обладательница Большого шлема Трейси Остин.
Невольная бестактность
На церемонии награждения Гарбинье Мугуруса допустила оплошность.
Поблагодарив свою соперницу за матч, она сказала, что в детстве очень любила смотреть ее матчи по телевизору.
Винус Уильямс старше испанки на 14 лет и является самой возрастной теннисисткой в WTA-туре.
Винус приняла этот сомнительный комплимент с каменным лицом, а зрители на центральном корте не знали толком, как реагировать.
Мугуруса извинилась за неловкость и сказала, что для нее огромная честь играть на одном корте с такой великой спортсменкой как Винус Уильямс.
Интересные факты
В последний раз испанка и американка встречались в финале Уимблдона ровно 90 лет назад - в 1927 году. Играли Хелен Уиллз и Лили Альварес . Победу тогда одержала спортсменка из США.
Победив в субботу, Гарбинье побила рекорд собственного тренера Кончиты Мартинес - единственной испанской теннисистки, когда-либо выигрывавшей Уимблдонский турнир. В финале 1994 года Мартинес обыграла Мартину Навратилову.
В 2015 году Мугуруса уже выходила в финал Уимблдона, но проиграла Серене Уильямс.
Для Винус Уильямс это был девятый финал Уимблдона, пять из них она выиграла. Последняя победа Винус на траве Всеанглийского клуба лаун-тенниса состоялась в 2008 году.