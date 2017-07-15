Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для Гарбинье Мугурусы это - вторая победа на турнирах Большого шлема

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале американку Винус Уильямс - 7-5, 6-0.

За пару часов до матча Гарбинье сказала, что, выходя на корт, не будет смотреть туда, где стоит главный трофей турнира, а постарается просто сыграть еще один матч.

Накануне большинство специалистов предсказывали, что нас почти наверняка ждет трехсетовый матч.

У 37-летней Винус осталось не так уж много шансов выиграть еще один титул, она хорошо провела турнир и, конечно же, хотела завершить его на победной ноте.

Но 23-летняя Гарбинье, проигравшая за весь турнир всего один сет, находится на пике формы, так что американке в финале встретилась грозная соперница.

Это вторая победа Мугурусы на турнирах Большого шлема. В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Франции.

Упущенные возможности

Винус начала встречу с подачи на вылет, играла спокойно и почти безошибочно, но зацепиться за первый сет не смогла, упустив несколько возможностей.

При счете 3-2 в первом сете в пользу Уильямс американка заработала свой первый брейк-пойнт, но не смогла его реализовать. А еще через два гейма с трудом удержала свою подачу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Концовка первого сета была напряженной, и мало что предвещало сухой счет во втором

В концовке первой партии при счете 5-4 в ее пользу она повела 40-15 на подаче Мугурусы, но завершить сет не сумела.

После этого испанка выиграла еще два гейма подряд и взяла первую партию.

Во втором сете Винус Уильямс уже много ошибалась и, к изумлению многих, не выиграла ни одного гейма - 0-6.

"Она просто внутренне отказалась от борьбы с этом матче. Почему она это сделала, мне совершенно непонятно. Она могла бороться, преимущество Гарбинье на корте не было настолько непреодолимым", - сказала известная теннисистка, двукратная обладательница Большого шлема Трейси Остин.

Невольная бестактность

На церемонии награждения Гарбинье Мугуруса допустила оплошность.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Винус Уильямс, многократной чемпионке Уимблдона, на этот раз пришлось довольствоваться тарелочкой меньшего размера

Поблагодарив свою соперницу за матч, она сказала, что в детстве очень любила смотреть ее матчи по телевизору.

Винус Уильямс старше испанки на 14 лет и является самой возрастной теннисисткой в WTA-туре.

Винус приняла этот сомнительный комплимент с каменным лицом, а зрители на центральном корте не знали толком, как реагировать.

Мугуруса извинилась за неловкость и сказала, что для нее огромная честь играть на одном корте с такой великой спортсменкой как Винус Уильямс.

Интересные факты

В последний раз испанка и американка встречались в финале Уимблдона ровно 90 лет назад - в 1927 году. Играли Хелен Уиллз и Лили Альварес . Победу тогда одержала спортсменка из США.

Победив в субботу, Гарбинье побила рекорд собственного тренера Кончиты Мартинес - единственной испанской теннисистки, когда-либо выигрывавшей Уимблдонский турнир. В финале 1994 года Мартинес обыграла Мартину Навратилову.

В 2015 году Мугуруса уже выходила в финал Уимблдона, но проиграла Серене Уильямс.

Для Винус Уильямс это был девятый финал Уимблдона, пять из них она выиграла. Последняя победа Винус на траве Всеанглийского клуба лаун-тенниса состоялась в 2008 году.