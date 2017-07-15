Турция отмечает годовщину провала попытки переворота

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Десятки тысяч граждан Турции вышли на улицы, чтобы отметить первую годовщину провала попытки военного переворота в стране

Десятки тысяч граждан Турции вышли на улицы, чтобы отметить первую годовщину провала попытки военного переворота в стране.

Многие из них направились к стамбульскому мосту, который превратился в символ сопротивления вооруженному путчу, в котором приняла участие часть турецкой армии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен открыть здесь мемориал в честь 260 человек, погибших при подавлении мятежа.

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За минувший год власти уволили и отстранили от постов более 150 тысяч государственных служащих, якобы причастных к перевороту. Около 50 тысяч человек было арестовано.

Противники режима обвиняют его в стремлении подавить любую оппозицию.

Дата 15 июля объявлена в Турции национальным праздником.

Открывая череду мероприятий, которые продлятся до раннего утра в воскресенье, премьер-министр Бинали Илдирим заявил на специальном заседании меджлиса, что 15 июля 2016 года стало "второй войной за независимость" после конфликта, который привел к созданию современного турецкого государства в начале 1920-х годов.

Выступая в парламенте, лидер оппозиционный Республиканской народной партии Кемаль Киликдароглу осудил действия правительства после переворота.

"Этот парламент, который выдержал удары бомб, превратился в бессильное и никчемное учреждение. За минувший год правосудие в стране уничтожено. Вместо быстрой нормализации введено постоянное чрезвычайное положение", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Эрдоган прибыл на специальное заседание меджлиса в Анкаре

После окончания заседания меджлиса президент Эрдоган прибыл в Стамбул на самолете в сопровождении истребителей.

Он намерен выйти к толпам людей, которые запрудили мост над проливом Босфор, где в прошлом году произошли столкновения между мятежными военными и гражданским населением. Мост получил теперь название Моста мучеников 15 июля и президент откроет здесь мемориал.

Стамбул оклеен гигантскими официальными плакатами, а между минаретами растянуты проправительственные лозунги.

Вечером в субботу президент Эрдоган вернется в Анкару, где выступит перед депутатами меджлиса в полночь, ровно в тот момент, когда год назад здание подверглось налету авиации мятежников.

Ранним утром он откроет памятникам жертвам путча в своем дворце в столице.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ночь переворота на улицы Стамбула вышли тысячи противников военных

Власти Турции назвали главным вдохновителем и организатором мятежа исламского проповедника Фетхуллу Гюлена - давнего оппонента президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре требуют экстрадировать Гюлена из Соединенных Штатов, где он живет с 1999 года.

Сам Гюлен утверждает, что не имеет отношения к попытке переворота. Проповедник пообещал вернуться в Турцию в случае, если его вина будет доказана.

Корреспондент Би-би-си в Турции Марк Лоуэн отмечает, что спустя год после попытки переворота страна остается расколотой. Для половины страны 15 июля было днем ее возрождения; для другой половины этот день ознаменовал гибель демократии.

Тысячи государственных служащих в Турции отстранены от работы новым декретом, опубликованным в пятницу, накануне годовщины попытки госпереворота в стране.

В опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств. Всего своих должностей лишились 7348 человек.