Сеул предложил Пхеньяну провести военные переговоры

Правообладатель иллюстрации Chung Sung-Jun Image caption Переговоры могут пройти в демилитаризованной зоне между двумя государствами

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове.

Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.

Если Пхеньян ответит согласием на предложение, переговоры пройдут в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

Представители минобороны Южной Кореи заявили, что надеются на положительный ответ со стороны КНДР.

Предполагается, что военные переговоры пройдут 21 июля. Также Сеул предложил возобновить диалог по линии обществ Красного Креста.

В начале июля власти КНДР объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

Пхеньян сообщил, что это стало первым в истории страны успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет - за этот год зафиксировано уже 11 запусков.

США полагают, что КНДР способна нанести ракетный удар по Аляске. В то же время эксперты считают, что ракета неспособна попасть в заданную цель.

Власти Северной Кореи уже заявили, что их ракета может поразить цель в любой точке мира.