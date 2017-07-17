Прокурор попросил приговорить журналиста РБК к четырем годам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дело в отношении Соколова рассматривает Тверской суд Москвы

Гособвинение запросило четыре года колонии общего режима для журналиста РБК Александра Соколова. По версии следствия, он входил в группу "За ответственную власть", которая была создана вместо запрещенной "Армии воли народа". Путин обещал разобраться в ситуации с Соколовым.

Вместе с Соколовым на скамье подсудимых находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, а также гражданские активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов. Для Мухина прокурор запросила четыре с половиной года колонии, для Барабаша и Парфенова - по четыре года.

Всем четверым вменяется организация деятельности экстремистской организации (знаменитая 282-я статья Уголовного кодекса России).

По версии следствия, под видом инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ЗОВ) они продолжили деятельность организации "Армия воли народа", которая была признана экстремистской и запрещена.

Активисты ЗОВ добивались проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", согласно которому деятельность всех должностных лиц, включая президента, должна была бы оцениваться народом. Но следствие считает, что истинной целью обвиняемых было "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем".

Обвиняемые своей вины не признают. Соколов считает, что уголовное преследование в отношении него связано с его профессиональной деятельностью, в том числе с антикоррупционными расследованиями в отношении госкорпораций.

В частности, он был автором расследования РБК о коррупции при строительстве космодрома Восточный.

Соколов был арестован 29 июня 2015 года. В ноябре правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

В декабре 2015 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента РБК, пообещал разобраться в ситуации с Соколовым.

"Если он сидит за какие-то разоблачения по поводу Восточного, если дело только в этом, безусловно, я помогу вашему изданию", - сказал тогда Путин.

Спустя год, в декабре 2016 года, журналист РБК снова обратилась к президенту с вопросом о судьбе Соколова. Путин опять пообещал разобраться, отметив, что если год назад эта тема уже поднималась, то администрация президента занималась вопросом.

"Раз ничего не изменилось, значит не все там так просто", - сказал тогда Путин.