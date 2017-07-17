В российские ПДД записали электромобили. А сколько их в России?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на надежды Александра Новака, россияне не спешат обзаводиться электрокарами

Правительство России внесло изменения в правила дорожного движения (ПДД). Теперь в них появятся понятия "электромобиль", "гибридный автомобиль", а также дорожные знаки, информирующие о парковках с зарядкой.

Постановление кабинета министров, опубликованное в понедельник, "в связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта".

Это не первый шаг в сторону популяризации такого вида личного транспорта. Для электромобилей, например, бесплатна парковка в Москве и Санкт-Петербурге, а в Московской области отменен транспортный налог.

Министр энергетики России Александр Новак в прошлом году заявлял, что к 2020 году количество электромобилей в России может достигнуть 200 тысяч.

Однако статистика не подтверждает заявления правительства об "ускоренном развитии" электромобилей в России. Их количество даже не перевалило за тысячу.

Согласно исследованию агентства "Автостат", на 1 января 2017 года в стране насчитывалось всего 920 электромобилей. При этом самая популярная модель у россиян - Nissan Leaf. Автомобилей этой марки - 37% от всего российского парка электромобилей.

На втором месте - Mitsubishi i-MiEV с долей 28,6%. Tesla Model S находится на третьей строчке по популярности у россиян. Среди общего числа электрокаров ее доля 19,2%.

Существует также электромобиль российского производств а - Lada Ellada. Их в России продано меньше ста.

По данным исследования Международного энергетического агентства (МЭА), количество электромобилей на дорогах мира в 2016 году достигло 2 млн. Рост произошел в связи с увеличением спроса в Китае, говорится в исследовании.

В начале июля основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал первые фото третьей серийной модели электромобиля Tesla Model 3. Она должна стать первой массовой моделью Tesla. Четырехдверный автомобиль поступит в широкую продажу по базовой цене 35 тыс. долларов, что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.

Тогда же, в начале июля, компания Volvo сообщила, что с 2019 года все новые модели компании будут оснащаться электрическими двигателями. В 2019-2021 годах Volvo, принадлежащая китайской компании Geely, планирует выпустить пять новых моделей электрокаров и несколько гибридных моделей.

Чтобы электромобили могли заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, их аккумуляторы должны становиться дешевле, писала в июле газета The Wall Street Journal.