Депутаты предложили сажать на 15 лет за склонение к суициду в сети

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Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение уголовного наказания за склонение к самоубийству более чем вдвое - до 15 лет лишения свободы. Статья о склонении к суициду появилась в уголовном кодексе всего полтора месяца назад.

Склонение к самоубийству (сюда относят содействие суициду любыми способами, не указанными в статье "доведение до самоубийства"), сейчас карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства на срок - до восьми лет.

Согласно поправкам, срок лишения свободы за склонение к самоубийству или содействие ему, если оно в результате произошло, предлагается установить от пяти до 10 лет (сейчас - до пяти лет) лишения свободы.

Если в результате такого склонения или содействия в убийстве погиб ребенок либо беременная женщина, то предлагается установить наказание в размере от шести до 12 лет лишения свободы (сейчас - до шести лет).

Кроме того, предлагается ввести дополнительное наказание, если склонение к самоубийству детей или беременных касалось не одного, а двух и более лиц. В этом случае депутаты предлагают сажать виновных на срок от восьми до 15 лет.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают ужесточить наказание за "организацию деятельности, направленной на побуждение" к самоубийству через интернет - от пяти до 15 лет (сейчас - до шести лет).

"Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний - до 15 лет", - говорится в пояснительной записке.

"Группы смерти"

Статья о склонении к суициду появилась в уголовном кодексе после того, как в начале июня в России был принят закон против "групп смерти" .

По данным Следственного комитета России, за последние три года совершили суицид 2205 детей, из них в 2016 году - 720. А по статистике Роскомнадзора, в 2016 году была выявлена 4751 ссылка, содержащая запрещенную информацию о способах совершения самоубийства или призывы к нему.

Тема подстрекательства подростков к суициду через социальные сети получила широкую огласку после публикации статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года.

В материале утверждалось, что за полгода 130 несовершеннолетних стали жертвами групп, "подталкивающих детей к суициду" в сети "ВКонтакте". При этом статья содержала оговорку, что ее автор Галина Мурсалиева и эксперты "не могли внимательно изучить все 130 случаев суицида детей".

После выхода статьи был арестован лишь один человек, имеющий отношение к упоминаемым в статье "группам смерти" - предполагаемый администратор одной из них Филипп Будейкин (по прозвищу Филипп Лис), 21-летний житель Московской области. В ряде интервью он то признавал, то отрицал свою причастность к нескольким подростковым суицидам.

В ноябре 2016 года в Следственном комитете России заявили, что как минимум 15 подростков покончили с собой в результате общения в группах смерти. А в конце марта в МВД заявили, что связь так называемых "групп смерти" в социальных сетях с подростковыми суицидами обнаруживается лишь в 1% всех случаев самоубийств.