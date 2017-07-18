Навального обязали выплатить "Кировлесу" 2 млн рублей
Никулинский районный суд Москвы частично удовлетворил имущественный иск госпредприятия "Кировлес" к политику Алексею Навальному и другим осужденным по делу "Кировлеса". Совместно они должны выплатить 2,164 млн рублей (44,5 тыс. долларов).
Соответчиками по гражданскому иску о возмещении материального ущерба проходили Алексей Навальный, предприниматель Петр Офицеров и бывший глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев.
"Кировлес" посчитал, что Навальный, Офицеров и Опалев нанесли предприятию ущерб в размере 16,16 млн руб. В своем гражданском иске "Кировлес" ссылался на решение по уголовному делу против Навального и Офицерова, которых признали виновными в хищении продукции госпредприятия.
По версии следствия, Навальный, будучи помощником губернатора Кировской области Никиты Белых, навязал "Кировлесу" сотрудничество с фирмой Офицерова "Вятская лесная компания". Обвинение считает, что Офицеров покупал лес у "Кировлеса" по заниженной цене, а продавал с наценкой. Офицеров и Навальный настаивали на своей невиновности. Они утверждают, что речь идет об обычной рыночной сделке по перепродаже товара. Навальный уверен, что его преследование политически мотивировано.
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По этому уголовному делу Навального судили дважды: в 2013 и 2017 году. После того как Навального осудили первый раз, предприятие уже подавало к политику гражданский иск. Вопрос о взыскании ущерба тогда тоже решал Никулинский райсуд Москвы. В октябре 2015 года он за один день удовлетворил его иск "Кировлеса".
Но деньги с Навального так и не взыскали. Оппозиционер оспорил уголовный приговор в ЕСПЧ раньше, чем решение о выплатах "Кировлесу" вступило в законную силу. Таким образом, из гражданского иска пропало главное обоснование претензий "Кировлеса". Поэтому Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда и оставил финансовые притязания компании без рассмотрения. Но и повторный процесс в Кирове, который прошел зимой 2016-2017 года, закончился также, как и первый - осуждением Навального и Офицерова.
Новое решение суда еще не вступило в законную силу.