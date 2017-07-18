Республиканская альтернатива Obamacare лишилась поддержки в конгрессе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп предложил республиканцам начать работу над новым законопроектом

Еще два республиканца в палате представителей конгресса США выступили против законопроекта о реформе здравоохранения, который должен был заменить программу медицинского страхования, введенную президентом Обамой, - Obamacare. Без их поддержки принять законопроект в его нынешнем виде невозможно.

Майк Ли и Джерри Моран считают, что проект еще не доработан и недалеко ушел от Obamacare. В итоге мнения республиканцев разделились, и возник вопрос, как продолжать работу над переработкой существующей программы.

Моран сказал, что не поставит свою подпись под "плохим законопроектом", а Ли - что "законопроект не отменяет налоги, заложенные в Obamacare, а также не понижает страховые льготы для среднего класса и не создает необходимых условий для самых затратных положений программы".

Ранее от поддержки законопроекта отказались другие два парламентария из Республиканской партии - Рэнд Пол и Сьюзен Коллинз.

Республиканцам сейчас принадлежат 52 места из 100 в сенате. С учетом двух новых противников голосов для принятия законопроекта недостаточно.

"К сожалению, стало ясно, что попытки отмены и замены Obamacare провалились", - признал лидер большинства в сенате Митч Макконнелл.

План республиканцев подразумевал сохранение ключевых для Obamacare налогов для богатых, при этом предлагалось разрешить страховщикам сужать объемы страхового покрытия, а также резко сократить программу здравоохранения для малоимущих.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Митч Макконнелл признал неудачу в работе над законопроектом

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев начать "с чистого листа" работу над проектом, отменив Obamacare.

Макконнелл заявил, что постарается добиться отмены программы, установив двухлетний срок - "стабильный переходный период", во время которого будет готовиться новый законопроект.

Корреспонденты при этом отмечают, что у такого плана мало шансов на успех, так как в этом случае на время переходного периода миллионы людей останутся без доступа к здравоохранению.

Отказ от программы Барака Обамы Obamacare был одним из ключевых тезисов предвыборной кампании Дональда Трампа.