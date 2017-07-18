На Новом Арбате в Москве загорелся "дом-книжка"
На Новом Арбате в центре Москвы загорелась одна из многоэтажек.
Как сообщает МЧС, в 10:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Новый Арбат, дом 17.
Здание находится на реконструкции, уточняет МЧС.
МЧС сообщает, что "незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения".
Пожарные приступили к тушению 27-этажного здания. На месте дежурят несколько автомобилей скорой помощи и реанимобилей.
О пострадавших пока неизвестно, площадь пожара, по информации МЧС превышает 200 квадратных метров.
Между тем, как передает корреспондент Интерфакса, дым от пожара, который первоначально шел из окон пятого этажа, теперь виден и из окон на десятом этаже.
По телефонам пяти заведений и магазинов, находящихся в этом здании, на звонки Русской службы Би-би-си на момент публикации никто не отвечал.