На Новом Арбате в Москве загорелся "дом-книжка"

Правообладатель иллюстрации @Shatohin Image caption Здание находится на реконструкции, заявляют в МЧС

На Новом Арбате в центре Москвы загорелась одна из многоэтажек.

Как сообщает МЧС, в 10:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Новый Арбат, дом 17.

Здание находится на реконструкции, уточняет МЧС.

МЧС сообщает, что "незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения".

Пожарные приступили к тушению 27-этажного здания. На месте дежурят несколько автомобилей скорой помощи и реанимобилей.

О пострадавших пока неизвестно, площадь пожара, по информации МЧС превышает 200 квадратных метров.

Между тем, как передает корреспондент Интерфакса, дым от пожара, который первоначально шел из окон пятого этажа, теперь виден и из окон на десятом этаже.

По телефонам пяти заведений и магазинов, находящихся в этом здании, на звонки Русской службы Би-би-си на момент публикации никто не отвечал.