Сенатор от Вашингтона: какая работа ждет посла Кисляка в Москве

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Посол России в США Сергей Кисляк, оказавшийся в центре скандала с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы, скоро покинет Вашингтон. Ожидается, что он станет членом Совета Федерации от Мордовии.

Американское издание Politico называло Кисляка самым опасным дипломатом в Вашингтоне. О своем возвращении в Россию Кисляк сообщил 5 июля в интервью ТАСС. А во вторник, 18 июля, газета "Ведомости" сообщила, что дипломат станет сенатором и будет представлять в Совете Федерации интересы одного из российских губернаторов.

О возможном переходе "самого опасного дипломата в Вашингтоне" в Совет Федерации также сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Информацию подтвердил и источник Русской службы Би-би-си, близкий к кремлевской администрации.

Как попасть в Совет Федерации?

Есть два способа назначения в Совет Федерации. Первый - делегирование полномочий от местного законодательного собрания. Для этого кандидату в сенаторы надо избраться в региональный парламент, а затем получить назначение большинством голосов региональных депутатов.

Второй вариант - назначение губернатором. Кандидаты на пост главы региона при подаче документов на регистрацию на выборах также называют трех кандидатов в сенаторы. Потом человек, избранный губернатором, назначает одного из них.

В сентябре этого года пройдут выборы 16 губернаторов. Кисляк может стать сенатором, выдвинутым губернатором одной из национальных республик, сказал собеседник Интерфакса. При этом не сообщалось, от какого именно региона он может пойти в Совет Федерации.

Агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник утверждает, что Кисляка выдвинет врио главы республики Мордовия Владимир Волков. Сам он пока не объявлял, кого он возьмет в сенаторы. Нынешний член Совета Федерации от Мордовии Николай Петрушкин сказал Русской службе Би-би-си, что впервые слышит о возможной замене себя Кисляком.

Для членов Совета Федерации действует "ценз оседлости" (обязательство прожить в регионе несколько лет), однако закон был исправлен таким образом, чтобы на дипломатов эта норма не распространялась.

Собеседник Би-би-си в Совете Федерации, не уполномоченный давать комментарии о кадровых изменениях, сказал, что Кисляк претендует на должность вице-спикера. Он характеризует дипломата как большого профессионала, чьи навыки пригодятся в верхней палате парламента.

В самом Совете Федерации идею перехода бывшего посла США в Совет Федерации одобрили. "Это опытнейший и авторитетнейший дипломат, он обладает огромным потенциалом работы во внешнеполитической сфере", - сказал бывший глава комитета по обороне Озеров.

Кто такой Кисляк?

Кисляк - карьерный дипломат, его служба началась в Вашингтоне во времена холодной войны. С 1981 года он работал в советской миссии при ООН в Нью-Йорке, с 1985 года - в посольстве.

О нем отзывались как о человеке, способном вести переговоры дружелюбно, но жестко, а также поддерживать широкий круг полезных контактов. "Ему нравится закулисная работа. Он не политик, он профессиональный дипломат", - говорил в интервью телеканалу Эй-би-си бывший посол США в Москве Джон Байерли.

Кисляк стал российским послом в Вашингтоне в сентябре 2008 года - за несколько месяцев до того, как пост президента США занял Барак Обама. В то время президентом России был Дмитрий Медведев, при котором отношения России и США достигли значительного прогресса.

Кисляк активно участвовал в коммуникации между Обамой и Медведевым, рассказывал Русской службе Би-би-си знакомый Кисляка, не уполномоченный общаться со СМИ. Российско-американские отношения резко ухудшились после российско-украинского кризиса, который начался в 2014 году, то есть уже при Владимире Путине.

Полгода назад американские СМИ начали активно писать, что во время избирательной кампании члены команды Дональда Трампа контактировали с российскими чиновниками, в том числе с Кисляком. Претензии на этот счет предъявлялись генералу Майклу Флинну, министру юстиции Джеффу Сешнсу и зятю президента Джареду Кушнеру.

В итоге Флинн в феврале вынужден был уйти с поста советника Трампа, а Сешнс вынужден был устраниться от всех расследований по поводу предполагаемого сотрудничества избирательного штаба Трампа с Москвой.

В конце мая американские СМИ писали, что зять Трампа скрывал свои связи с Кисляком и обсуждал с ним возможность установления секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном.

Кто заменит Кисляка?

Кандидатуру нового посла международные комитеты Госдумы и Совета Федерации одобрили еще в мае, однако информационные агентства сообщали об этом только со ссылкой на анонимные источники.

По сообщениям источников агентств, новым представителем Москвы в Вашингтоне должен стать замминистра иностранных дел Анатолий Антонов, который до этого работал в министерстве обороны и отвечал за военное и военно-техническое сотрудничество. Официально его назначение российские власти не комментировали.

В мае газета "Коммерсант" писала, что Россия выдвинет Кисляка на пост заместителя генерального секретаря ООН, который должен будет возглавить создаваемое бюро по борьбе с терроризмом. В итоге Москва получила эту должность, но ее занял зампостпреда России в ООН Владимир Воронков.

"Думаю, что генсекретарь ООН сделал хороший выбор, назначив своим заместителем опытного российского дипломата, - говорил Кисляк в интервью ТАСС. - Что касается моей собственной жизни, то моя семья рада, что мы возвращаемся. Я тоже".