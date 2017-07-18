Участника акции 26 марта в Москве попросили посадить на три года

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Станислав Зимоцев, по версии следствия, причинил физическую боль сотрудники ОМОНа на Пушкинской площади

Прокурор попросил приговорить участника протестной акции 26 марта в центре Москвы Станислава Зимовца к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, Зимовец на Пушкинской площади бросил кирпич в сотрудника ОМОНа, причинив ему физическую боль.

Выступая на заседании Тверского суда Москвы во вторник, сторона обвинения обосновала свое требование "повышенной общественной опасностью преступления".

Сам обвиняемый, выступая на прениях, заявил: "Зачем я должен доказывать, что я невиновен? Вы должны доказать, что я виновен. А где следы? Где следы на форме? Я смысла не вижу. У нас даже просто нет независимого суда в стране".

По версии следствия, активист бросил кусок кирпича в подполковника ОМОНа Владимира Котенева. Сам потерпевший в суде признавался, что прямо перед протестной акцией 26 марта получил синяк в спортзале, а брошенный кирпич попал в бронежилет.

Зимовец изначально признал свою вину, однако позже отказался от своих показаний: он теперь говорит, что бросил кирпич, но не в сотрудника ОМОНа.

В суде Зимовец заявил, что отказывается от рассмотрения своего дела в особом порядке именно потому, что не считает себя виновным. Приговор будет оглашен 20 июля.

Всего после митинга 26 марта в Москве по подозрению в нападении на полицейских были задержаны семь человек, в числе которых был и Зимовец.

Двое задержанных уже осуждены: актер Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, а столяр из Люберец Александр Шпаков - полтора года колонии общего режима.

Кулий в суде заявил, что "совершил нехороший поступок", и извинился перед потерпевшим. Шпаков, которого обвиняли в том, что он несколько раз ударил кулаком полицейского, также признал вину и извинился.

В ходе митингов 26 марта, которые прошли в десятках российских городов, на улицы вышли, по разным данным от 30 до 100 тысяч человек. Были задержаны более полутора тысяч человек.

Митинг был связан с публикацией расследования "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с премьером Дмитрием Медведевым. Автором расследования был Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным.

В расследовании утверждалось, что российский премьер владеет многочисленными активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

Сам Медведев прокомментировал расследование Навального лишь спустя месяц, назвав его "продуктом политических проходимцев", которое "сделано по принципу компота".