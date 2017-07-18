Непосильный барьер: почему Ройзман снялся с выборов губернатора

Правообладатель иллюстрации Alexander Scherbak/TASS Image caption ЦИК утверждал, что "Яблоко" нарушило процедуру, выдвигая Ройзмана

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался принимать участие в выборах губернатора Свердловской области.

Глава областного центра заявил, что причиной стало "административное давление", которое помешало ему собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Собрать их невозможно, считает Ройзман.

Так называемый муниципальный фильтр был введен в 2012 году, когда после волны оппозиционных выступлений в России вернули прямые выборы губернаторов. По закону кандидат в губернаторы должен предварительно заручиться поддержкой от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

В Свердловской области эта планка установлена на уровне 7,9%, а это значит, что кандидату нужно собрать как минимум 126 подписей. Большинство депутатов и руководителей районов области - однопартийцы действующего губернатора Евгения Куйвашева, который идет на новый срок.

Ройзман назвал муниципальный фильтр непреодолимым и призвал своих сторонников отказаться от участия в выборах.

"Это не выборы. Это обман избирателей и ролевые игры. Считаю, честные люди не должны принимать в этом участие. Эти выборы надо бойкотировать", - написал он в "Твиттере".

Экс-кандидат в губернаторы рассказал, что уже обратился в прокуратуру по "фактам установки незаконных политических барьеров" на выборах.

В разговоре с Интерфаксом он также не исключил, что обратится в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра.

"Но сейчас обращаться в Конституционный суд - это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником, может быть, повезет. Ощущения у всех такие", - заключил Ройзман.

Интерфакс уточняет, что по данным на 6 июля у действующего мэра Екатеринбурга было 39 подписей из необходимых 126.

На жалобы партии "Яблоко" недавно ответила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, которая ранее говорила о наличии нарушений в процедуре выдвижения Ройзмана. Позиция ЦИК состояла в том, что Ройзман был выдвинут партией неправомерно, потому что решение о выдвижении должно было принимать региональное, а не федеральное бюро.

"Нужно было всего лишь перерегистрировать местное отделение, достаточно было трех человек, быстро переподписать все подписи, которые собрали, и продолжить собирать их дальше", - сказала Памфилова РБК.

Глава ЦИК отметила, что в случае если бы Ройзман собрал все подписи, никто не смог бы помешать ему зарегистрироваться кандидатом.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября - в единый день голосования. На пост претендует действующий глава региона Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, представитель ЛДПР Игорь Торощин и член "Справедливой России" Дмитрий Ионин.