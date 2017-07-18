Как саудовские женщины нарушают запреты и борются за свои права

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption В Саудовской Аравии женщины обязаны носить головные платки и абаи - свободные одежды, закрывающие женщину с головы до ног: появление на улице девушки в миниюбке недопустимо

Чтобы спровоцировать громкий скандал и привлечь к себе внимание всей страны женщине в Саудовской Аравии достаточно сесть за руль или пройтись по безлюдной улице в мини-юбке - и выложить видеозапись своих "провокационных действий" в интернет.

На этой неделе такой скандал спровоцировало видео с саудовской моделью Хулуд, прогуливающейся по древнему форту Ушайкир в мини-юбке и коротком топе.

Видео быстро разлетелось в "Твиттере". Мнения разделились: часть пользователей считает, что Хулуд должна быть наказана, другие настаивают на ее праве носить то, что она хочет.

Недовольство консервативно настроенной части общества было столь велико, что Эр-Рияд заявил о начале расследования в связи с публикацией видео.

Для консервативной Саудовской Аравии, где подавляющее большинство женщин выходит из дома исключительно в широкой абае, появление на улице девушки в мини-юбке - вызов устоявшимся нормам.

Но с ростом популярности соцсетей таких "вызовов" со стороны женщин, защищающих свои права, стало заметно больше.

Ряд известных в Саудовской Аравии женщин считают борьбу за гендерное равноправие в стране одной из своих главных задач. Кто-то из них может позволить себе более "провокационные" действия, кто-то - менее, чтобы не вызвать осуждения со стороны относительно либеральных кругов в Саудовской Аравии.

"Когда вы меняете условия, в которых находится женщина, и даете ей больше возможностей, меняется жизнь всей семьи", - говорит саудовская телеведущая Муна Абу Сулейман, у которой в "Фейсбуке" более 1,2 млн подписчиков.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Муна Абу Сулейман никогда не появляется на публике без хиджаба, но ее все равно постоянно критикуют за слишком "свободные нравы"

Будучи публичной фигурой, 44-летняя Муна не позволяет себе неосторожных поступков, которые могли бы вызвать скандал. Тем не менее она постоянно становится объектом для критики.

Муна Абу Сулейман стала первой саудовской женщиной-телеведущей, появившейся на международном телеканале. Уже этого было достаточно, чтобы вызвать осуждение со стороны многих ее соотечественников. Критики указывали на то, что женщина, согласно канонам ислама, не должна быть публичной фигурой, и ей стоило бы держаться подальше от телекамер. В адрес ведущей поступали угрозы, так что в какой-то момент ей пришлось "позаботиться о безопасности своих детей".

Она почти никогда не появляется на публике в черной абае, которую носит подавляющее большинство ее соотечественниц. Телеведущая, у которой есть собственная линия модной одежды, предпочитает надевать закрытые, но яркие наряды, которые сильно отличаются по фасону от одежды местных консервативных мусульманок. При этом она говорит, что не нарушает никаких религиозных предписаний и могла бы не носить хиджаб.

Муна Абу Сулейман родилась в Филадельфии, окончила Университет Пенсильвании, а затем училась в Университете Джорджа Мейсона, Международном исламском университете Малайзии и Университете короля Абдулазиза.

В 2007 году она стала первой женщиной из Саудовской Аравии, назначенной послом доброй воли ООН.

"Я хочу, чтобы девочки понимали, что у них почти нет ограничений в выборе", - говорит Муна Абу Сулейман. Она считает, что в Саудовской Аравии, где сейчас работают только 15% женщин, молодые мусульманки тоже должны иметь возможность реализовываться в профессии.

Об этом Муна Абу Сулейман говорит публично, выступая в вузах и по телевидению.

Она считает, что у женщин должна быть возможность работать, создавать семью и оставаться при этом независимой. По ее мнению, в современном мире в интересах женщин не работает ни одна из существующих систем - ни традиционная исламская модель, которая подавляет волю женщин, ни западная модель, которая заставляет женщин соревноваться с мужчинами.

Принцесса Амира ат-Тавиль

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Амира ат-Тавиль уверена, что, даже отказавшись от хиджаба и абаи, она остается вполне правоверной мусульманкой

33-летняя принцесса Амира ат-Тавиль, выпускница американского Университета Нью-Хейвена, стала публичной фигурой после своего замужества. Она вышла замуж за миллиардера - принца аль-Валида ибн Талала Аль-Сауда, который старше ее на 28 лет (в 2013 году пара развелась), и стала вице-председателем созданного им благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies.

На публичных мероприятиях она почти всегда появляется в европейской одежде и с непокрытой головой. Это возмущает саудовскую консервативную общественность куда больше, чем яркие наряды Муны Абу Сулейман, выдержанные в рамках мусульманских традиций.

Принца аль-Валида ибн Талала неоднократно призывали "контролировать жену", чтобы та не подавала "дурной пример" правоверным мусульманкам.

Однако принц обычно одобрительно кивал, в то время как его жена давала интервью западным телеканалам и говорила о правах женщин.

"Все начинается с гражданских прав. Нет никаких закрепленных письменно гражданских прав для женщин, которые, тем не менее, являются гражданами страны. В министерстве юстиции уверяют, что работают над этим. Тем не менее [женщинам] прав еще никто не дал - напротив, их отобрали", - говорила Амира ат-Тавиль в интервью Си-эн-эн в 2012 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Амира публично выступала в поддержку прав женщин в Саудовской Аравии

Тем, кто критикует ее за немусульманскую одежду, она отвечает так: "Я не представляю всех женщин Саудовской Аравии. Я представляю поколение молодых саудовских женщин".

Принцесса Амира неоднократно публично выступала в ряде американских СМИ в поддержку предоставления женщинам Саудовской Аравии права управлять автомобилем. Она поддерживала активисток, которые решались на "акции неповиновения": садились за руль, а потом выкладывали в социальных сетях видео того, как они ведут автомобиль.

"Я думаю, что это наша задача - бороться за наши гражданские права. Власти движутся в этом направлении и проводят много реформ, но нам самим необходимо развиваться как гражданскому обществу, развивать НКО", - убеждена Амира ат-Тавиль.

Закон не запрещает саудовским женщинам водить напрямую, однако исламское руководство страны де-факто поддерживает это ограничение из-за системы опекунства, законодательно закрепленной в Саудовской Аравии. Женщинам нельзя выходить из дома без сопровождения мужчины - обычно близкого родственника, а кроме того, разрешение от мужчины зачастую требуется для совершения разных дел - например, на открытие счета в банке.

Одна из самых известных саудовских активисток Маналь аль-Шариф шесть лет назад провела девять дней в тюрьме Саудовской Аравии за "вождение автомобиля лицом женского пола".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне была опубликована книга Маналь аль-Шариф "Daring To Drive: The Young Saudi Woman Who Stood Up To A Kingdom Of Men" ("Отважиться на вождение: Молодая саудовская женщина, бросившая вызов королевству мужчин")

По ее словам, однажды вечером она безуспешно пыталась найти такси, чтобы добраться до дома. На улице к ней начали приставать мужчины, и она даже начала опасаться, что ее могут похитить.

Ее так возмутила эта ситуация, что позднее она решила сама сесть за руль машины и опубликовать видео на YouTube. Всего за один день его посмотрели 700 тысяч раз. Так она начала кампанию за право вождения автомобиля женщинами в Саудовской Аравии.

"Боже мой, это было потрясающе. Когда я сидела в тюрьме, девушки садились за руль, снимали это на видео, публиковали - это был акт гражданского неповиновения. Размах акции был огромный! Я думала, что, после того как меня посадили, движение умрет. Но когда меня отправили в тюрьму, что-то действительно изменилось. Все больше и больше женщин находили в себе смелость во всеуслышание объявить, что они водят машину", - рассказала активистка в интервью BBC Radio 4.

В июне в свет вышла книга Маналь аль-Шариф "Daring To Drive: The Young Saudi Woman Who Stood Up To A Kingdom Of Men" ("Отважиться на вождение: Молодая саудовская женщина, бросившая вызов королевству мужчин").

"Вождение - это символ гражданского неповиновения, символ перемен в Саудовской Аравии. Мне 38 лет, я мать двоих детей, я инженер компьютерных систем, и я все еще фактически считаюсь несовершеннолетним, недееспособным человеком. Я несовершеннолетняя с рождения и до самой смерти. Я - как собственность, которая передается от моего отца моему мужу или брату, если мужа нет, или даже сыну - моему собственному сыну. Рожать собственного опекуна! Это и есть система опекунства", - заявляет Маналь аль-Шариф.

Еще одна активистка движения за права женщин, 28-летняя активистка Лоуджан Хатлуль, получила широкую известность после своего ареста в декабре 2014 года. Ее задержали после того, как она попыталась въехать в королевство на машине из соседних Объединенных Арабских Эмиратов.

Вскоре после этого была арестована и Майса Амуди - проживающая в ОАЭ саудовская журналистка, которая пересекла границу, чтобы поддержать Хатлуль. У обеих женщин десятки и сотни тысяч подписчиков в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption У Лоуджан Хатлуль сейчас почти 300 тысяч подписчиков в "Твиттере"

Тогда Лоуджан Хатлуль провела в тюрьме около двух месяцев. Правозащитники Amnesty International признали активистку узницей совести. А в 2015 году Хатлуль вошла в ежегодный список 100 самых влиятельных арабских женщин по версии Arabian Business Magazine.

В июне 2017 года ее снова задержала полиция в аэропорту Эд-Даммама. Причина ареста до сих пор не разглашается, власти страны не разрешили женщине обратиться к своему адвокату или связаться с семьей.

"По всей видимости, она была под наблюдением из-за своей правозащитной деятельности, поскольку выступала в поддержку прав женщин, которые постоянно попираются в Саудовской Аравии", - заявила после недавнего задержания представитель Amnesty International Сама Хадид.

Ваджеху аль-Хувайдер, основательницу Ассоциации по охране и защите прав женщин в Саудовской Аравии, часто называют самой радикальной саудовской феминисткой и активисткой страны.

"Саудовские женщины слабы - независимо от того, насколько высок их статус, - потому что нет никакого закона, который бы их защищал. Подавление женщин и размывание их личности - это то, что происходит в большинстве семей в Саудовской Аравии", - говорит активистка.

Правообладатель иллюстрации Youtube Image caption "Многие женщины в нашем обществе умеют водить машину, и многие наши родственники-мужчины не возражают против этого", - говорит Ваджеха аль-Хувайдер

В 2008 году Ваджеха аль-Хувайдер опубликовала в сети видео, как она ведет автомобиль в Саудовской Аравии. По словам Хувайдер, публикация этой записи в интернете была приурочена к Международному женскому дню. Сразу после публикации видео посмотрели тысячи пользователей.

Тогда она стала первой активисткой, решившейся на акцию протеста после длительного затишья. До этого последняя акция протеста против запрета на вождение прошла в 1990 году, когда десятки женщин ездили по столице страны Эр-Рияду. Многих из них арестовали на сутки, их паспорта конфисковали, кое-кто из участниц акции лишился работы.

"Многие женщины в нашем обществе умеют водить машину, и многие наши родственники-мужчины не возражают против этого", - заявила тогда Ваджеха.

Ваджеха аль-Хувайдер, по разным данным, родилась в 1962 или 1963 году. Она работала журналисткой и сотрудничала с ежедневной газетой на арабском языке "Ав-Ватан" и изданием Arab News. Однако в 2003 году из-за участия в правозащитных акциях ей запретили публиковаться.

В 2006 году ее арестовали после акции протеста. Перед тем как Ваджеху аль-Хувайдер освободили, ее заставили подписать обещание, что она больше не будет заниматься правозащитной деятельностью. Ей также было запрещено выезжать за пределы Саудовской Аравии. Однако позже этот запрет был снят.