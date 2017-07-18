Отвечать за имидж России за рубежом будет экс-постпред при ЮНЕСКО
Основным кандидатом на пост руководителя Россотрудничества стала Элеонора Митрофанова, бывший постоянный представитель России при ЮНЕСКО и бывший замглавы министерства иностранных дел России.
Информацию о будущем назначении Митрофановой Русской службе Би-би-си подтвердил ее знакомый. Агентство ТАСС также сообщило об этом со ссылкой на выступление депутата Госдумы Леонида Калашникова.
В МИД информацию о назначении Митрофановой не прокомментировали. Представитель Россотрудничества сказал Русской службе Би-би-си, что ничего не слышал о возможном назначении Митрофановой.
Ожидается, что должность руководителя Россотрудничества станет вакантной в сентябре 2017 года: нынешний директор ведомства Любовь Глебова перейдет на работу в Совет Федерации. О возможном переходе Глебовой 17 июля сообщало агентство РБК.
Сама Глебова подтвердила, что планирует представлять в верхней палате Удмуртскую республику в случае, если на выборах в республике победит врио главы региона Александр Бречалов.
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Россотрудничество - федеральное агентство, созданное в 2008 году и подчиняющееся непосредственно министерству иностранных дел. В его формальные функции входят связи со странами СНГ, соотечественниками, проживающими за рубежом, поддержка центров преподавания русского языка.
У Россотрудничества есть свои представительства более чем в 80 странах мира. При этом бюджет ведомства не самый большой: на 2017 год на него в федеральном бюджете было заложено 3,57 млрд рублей. В июне Госдума приняла поправки в бюджет, по которым расходы на ведомство должны сократиться на 919 млн рублей.
Митрофанова - выпускница факультета международных экономических отношений МГИМО, но не карьерный дипломат.
С 2009 года по осень 2016 года она работала постпредом России в ЮНЕСКО, а в октябре 2016 года, через месяц после возвращения в Москву, была назначена послом по особым поручениям министерства иностранных дел.
В ее задачи, как отмечала в разговоре с газетой "Коммерсант" сама Митрофанова, входили вопросы гуманитарного сотрудничества. В частности, вопросы, связанные с русским языком и всемирным наследием.
Это назначение отчасти задевало интересы другого посла по особым поручениям - Михаила Швыдкого, который в статусе спецпредставителя президента курирует вопросы международного культурного сотрудничества. Источник газеты предполагал, что Митрофанова в будущем могла заменить Швыдкого на этой работе.
Элеанора Митрофанова - родная сестра экс-депутата Госдумы Алексея Митрофанова, который скрывается от российских правоохранительных органов за рубежом. Следствие подозреваеет его в вымогательстве, сам Митрофанов эти подозрения называет необоснованными.
Она была первой в России женщиной, занимавшей должность заместителя министра иностранных дел. В ведомстве она курировала правозащитную тематику, в том числе вопросы обеспечения прав соотечественников за рубежом.