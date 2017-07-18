Прокуратура не уговорила суд освободить экс-директора "Гоголь-центра"

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Суд продлил срок ареста бывшему директору московского театра "Гоголь-центр" и бывшему генеральному продюсеру театральной организации "Седьмая студия" Алексею Малобродскому. Он останется в СИЗО до 19 октября.

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева также была оставлена под стражей до 19 октября, и на тот же срок под домашним арестом останется бывший директор студии Юрий Итин.

Во время заседания суда по продлению ареста Малобродскому прокуратура заявила, что считает его заключение под стражу незаконным. Прокуратура встала на сторону экс-директора "Гоголь-центра" из-за того, что следствие на заседании объявило о возбуждении 18 июля нового дела о хищении в отношении всех трех фигурантов.

"Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно", - сказал представитель прокуратуры.

Один из адвокатов Малобродского, Ксения Карпинская, рассказала Русской службе Би-би-си, что защита экс-директора театра узнала о новом возбужденном деле только во вторник и не смогла детально с ним ознакомиться.

"Мы будем изучать это дело, если нам его предъявят и привлекут по нему Малобродского. С делом мы ознакомиться не можем, оно не готово", - сказала Карпинская. Она пояснила, что арест был продлен в рамках расследования первого дела, по которому Малобродскому предъявили обвинение.

В мае в театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя прошли обыски. После этого было заведено уголовное дело в отношении трех бывших руководителей "Седьмой студии". Серебренников проходит по этому делу как свидетель.

На заседании суда по обжалованию ареста Малобродскому его адвокаты заявляли о том, что обвинение театральному деятелю было предъявлено по эпизоду, которого нет в деле, возбужденном в отношении Масляевой и Итина.

"Наблюдение за Алексеем Малобродским велось в рамках дела бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой и ее гендиректора Итина. Однако в постановлении о привлечении Алексея Малобродского к уголовной ответственности говорится о другом деле - хищении в 2012 году средств, отпущенных на "Сон в летнюю ночь", - заявила Карпинская.

"При этом следователь говорит, что наш подзащитный украл эти средства вместе с Итиным и Масляевой, хотя, насколько нам известно, им хищение 2,3 млн рублей не вменялось", - добавила она.

Защита Малобродского сообщила Русской службе Би-би-си, что будет обжаловать решение суда о продлении ареста. Когда адвокаты смогут ознакомиться с подробностями нового дела - пока неизвестно, сказала Карпинская.

Следствие обвиняет бывшее руководство "Седьмой студии" в хищении более 2 млн рублей из бюджетных денег, выделенных организации министерством культуры.

По версии следствия, руководство студии вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который был поставлен худруком театра Кириллом Серебренниковым и идет уже пять лет.