"Точно не голубь": что известно о будущем после США в России

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Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат.

"Экс-губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта [назначить] чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации", - говорится в заявлении Белого дома.

Политик и дипломат, Хантсман критиковал "потемкинскую перезагрузку " отношений между Москвой и Вашингтоном. Но в то же время он выступал за сотрудничество с Россией.

В России о Хантсмане отзывались как о жестком критике Москвы. "Точно не голубь", - говорили о нем в российском Совете Федерации.

Русская служба Би-би-си рассказывает, чем еще известен этот человек.

Выдвижение ожидалось

О том, что Хантсман может сменить Джона Теффта на посту посла США в России, стало известно еще в марте. Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме тогда сообщало, что Трамп сделал Хантсману предложение.

Источники телекомпании Эн-би-си, в свою очередь, сообщали, что Хантсман принял предложение президента.

Как отмечается в сообщении Белого дома, Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политик, дипломат и бизнесмен.

Действительно, Хантсман обладает богатым опытом дипломатической работы и госслужбы. Он начал карьеру в 1982 году, устроившись стажером у сенатора-республиканца Оррина Хэтча, затем работал в администрации президента Рональда Рейгана.

В 1992 году в возрасте 32 лет Хантсман был назначен американским послом в Сингапуре, став самым молодым послом в истории США за последние 100 лет.

Спустя год Хантсман вернулся в Штаты, где продолжил карьеру в компании своего отца Джона Хантсмана-старшего Huntsman Corporation - одной из крупнейших химических корпораций в США.

Как появилась Huntsman Corporation

В 1961 году 24-летний Джон Хантсман-старший устроился в компанию Olson Brothers, которая занималась производством и продажей куриных яиц. Компания несла убытки из-за того, что большое число хрупкого товара разбивалось при перевозке, и Хантсману пришла в голову идея создать пластиковый контейнер для яиц.

Впоследствии производство пластиковой упаковки стало основой бизнеса Huntsman Corporation, которую Хантсман-старший учредил в 1971 году. Спустя три года его компания создала знаменитую "ракушку" - упаковку для бургеров, которую начали использовать в McDonalds.

В 1982 году Хантсман решил добавить к производству упаковки другие направления бытовой и промышленной нефтехимии. Скупая убыточные предприятия по производству полистирола, Хантсман превратил свою частную химическую компанию в одну из крупнейших в мире.

В 2001 году, после того как президентом США стал Джордж Буш-младший, в СМИ начала появляться информация о том, что Хантсмана могут назначить послом США в Китае. Однако тогда этого не произошло, Хантсман занял должность торгового представителя США.

В 2003 году он подал в отставку и начал готовиться к выборам губернатора Юты. В 2004 году он одержал победу с результатом 58%, а в 2008 году переизбрался на пост губернатора уже с 78%.

В 2009 году Хантсман все-таки был назначен послом США в Китае. Прослужив два года в этой должности, он оказался в центре скандала - в 2011 году на одном из китайских сайтов появилась заметка, в которой посла обвинили в попытках спровоцировать антиправительственные выступления в Китае.

На сайте опубликовали видео, на котором можно было увидеть Хантсмана на одной из пекинских улиц во время демонстрации. В американском посольстве тогда заявили, что Хантсман о протестах не знал и в той части города оказался случайно.

Вернувшись из Китая, он вступил в президентскую гонку от Республиканской партии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2011 году один из китайских сайтов сообщил, что Хантсман пытался спровоцировать антиправительственные выступления в Китае

"Вы не найдете другого кандидата, который провел бы столько времени за границей, кто был бы таким практиком во внешней политике", - рассказывал Хантсман о себе студентам Университета Джорджа Вашингтона в октябре 2011 года.

Однако президентская кампания Хантсмана завершилась быстро. 10 января 2012 года на праймериз в Нью-Гэмпшире он набрал 17% и выбыл из гонки, заняв третье место.

После переизбрания Барака Обамы Хантсмана называли потенциальным преемником Хиллари Клинтон на посту госсекретаря.

"Хантсман пользуется большим уважением в администрации, хотя и думал "подсидеть" Обаму. Его назначение [на пост госсекретаря] позволило бы президенту говорить об общепартийной дипломатии, и в то же время назначить на пост специалиста по Азии в тот период, когда США начали все больше фокусироваться на самой населенной части света", - отмечало агентство Ассошиэйтед пресс.

Однако преемником Клинтон стал Джон Керри, а Хантсман ушел из политики в экспертную сферу: в январе 2014 года он возглавил Атлантический совет - аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО.

Центр занимается выпуском аналитических материалов, касающихся глобальных стратегических задач, начиная от роли Североатлантического альянса в мире до энергетической безопасности в понимании США.

Хантсман также входит в советы директоров автомобилестроительных компаний Caterpillar и Ford Motor Company, энергетической компании Chevron и гостиничной Hilton Worldwide.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президентская кампания Хантсмана завершилась быстро. 10 января 2012 года на праймериз в Нью-Гэмпшире он набрал 17% и выбыл из гонки

Убеждения Хантсмана

Хантсман происходит из многодетной мормонской семьи: у него пять братьев и три сестры. Штат Юта, который он возглавлял на протяжении почти пяти лет, как известно, является духовным и историческим центром для мормонов. В столице штата - Солт-Лейк-Сити - живет его отец, там же располагается штаб-квартира Huntsman Corporation. Хантсману-младшему сейчас 57 лет, у него самого семеро детей.

Хантсман называет себя правоцентристом и умеренным консерватором. Его позиция по некоторым вопросам, в частности, относительно иммиграции и прав сексуальных меньшинств отличает его от большинства республиканцев. В отличие от того же Трампа Хантсман, например, обеспокоен изменением климата.

Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман - глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России Алексей Пушков, член Совета Федерации

"Если честно, я верю в эволюцию и словам ученых о глобальном потеплении. Можете называть меня сумасшедшим", - писал Хантсман в "Твиттере".

Во внешней политике он выступает против торговой войны с Китаем и поддерживает политику Израиля, отношения США с которым, по его словам, "пострадали из-за некачественного управления Обамы".

Журнал Foreign Policy называл его умеренным реалистом в международных отношениях.

Хантсман о России

Будучи кандидатом в президенты, Хантсман называл "перезагрузку" отношений США и России, объявленную администрацией Обамы, плохим подходом, утверждая, что он основан на лжи.

В 2009 году тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон и глава российского МИДа Сергей Лавров на первой двусторонней встрече даже нажали на символическую красную кнопку с надписью "reset", чтобы запустить перезагрузку отношений Москвы и Вашингтона, которые ухудшились за восемь лет правления предыдущей администрации США.

"Не надо уклоняться от реалий этих сложных и важных отношений через "потемкинскую перезагрузку", нужно вести политику, которая напрямую затрагивает жесткие реалии политики Кремля в отношении своего собственного народа, их соседей и наших интересов", - призывал Хантсман.

Критикуя "перезагрузку", он отмечал, что США таким образом показывают, что с терпимостью относятся к действиям Москвы, в частности, в отношении Грузии и Украины. Хантсман заявлял, что политика "перезагрузки" подрывает доверие к американской идее критики деспотизма во всем мире.

Впрочем, Хантсман при этом говорил, что найти продуктивные способы работы с Россией все-таки можно. Для этого, по его мнению, надо смотреть на отношения более объективно.

"Работа по глобальной повестке дня в российско-американских отношениях может быть успешной, поскольку мы можем сосредоточиться на вопросах, в которых можно применить силу России: контроль над вооружениями, Иран, Афганистан", - отмечал он.

Россия о Хантсмане

"Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман - глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России", - писал в своем "Твиттере" сенатор Алексей Пушков.

"Точно не голубь", - охарактеризовал он Хантсмана.

По мнению Пушкова, Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшать отношения с Москвой и бороться вместе с ней против запрещенной в России группировки "Исламское государство".

В Кремле реагировали на новости о возможном назначении Хантсмана послом в России более сдержанно.

"Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача работы любого посла в любой стране", - говорил в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.