Красноярские депутаты отменили закон об удвоении им зарплат

Правообладатель иллюстрации SOBRANIE.INFO Image caption Решение депутатов вызвало такой резонанс, что им пришлось отменить закон

Депутаты красноярского парламента на внеочередной сессии отменили нашумевший закон, повышающий им самим зарплаты в два раза. Всего несколько дней прошло с момента, как об этом узнали СМИ.

Закон, повышающий вдвое зарплаты красноярским госслужащим, региональное законодательное собрание приняло единогласно 8 июня. Автор законопроекта - депутат от "Единой России" Людмила Магомедова. Она входит в состав комитетов по бюджету и экономической политике.

Принятый депутатами закон поднимал вдвое зарплату не только им, но и главам районов, городов, министрам и губернатору.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписал закон 3 июля. Вскоре история о том, как народные избранники подняли себе зарплату, стала известна на всю страну.

Так, 5 июля телекомпания "Афонтово" показала сюжет, где рассказывалось о произошедшем. Магомедова говорила, что "уровень ответственности народных избранников не соответствует размеру денежного вознаграждения", и что зарплату депутатам не поднимали уже 11 лет.

Правообладатель иллюстрации SOBRANIE.INFO Image caption Автор законопроекта Людмила Магомедова заявила, что директор театра в Норильске получает в три раза больше, чем председатель комитета

Она добавила, что "директор театра в Норильске получает в три раза больше, чем председатель комитета, курирующий пять министерств".

Толоконский же заявил, что зарплата депутатов и чиновников в регионе - одна из самых низких в России, поэтому решение депутатов заксобрания вполне обоснованно.

Сколько же в реальности получали депутаты?

Местный портал ngs24.ru подсчитал, что минимальная зарплата рядового депутата без надбавок и премий составляет 126 тысяч рублей (2 125 долларов). Узнать более точную цифру пытался телеканал "Афонтово", однако ответа на запрос не получил.

Сразу же с принятием закона зарплаты бы не повысились: сначала парламенту необходимо было внести корректировки в краевой бюджет.

Телеведущий Александр Смол в эфире канала ТВК 10 июля "похвалил" депутатов за повышение зарплаты самим себе, отметив, что "круто куда-то избраться, а потом самим себе поднять зарплату". Ролик на настоящий момент собрал почти 1 млн просмотров.

Позже о красноярских депутатах написали и федеральные СМИ - в том числе со ссылкой на собственные источники.

12 июля руководитель фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александр Глисков заявил о требовании партии отменить закон и намерении обратиться в краевую прокуратуру. Он сказал, что голоса ЛДПР будут отозваны.

Закон принят с нарушением регламента, сказал Глисков: якобы авторы умышленно ввели в заблужение депутатов о сути поправок, которые экстренно внесли в законопроект прямо перед принятием на сессии.

"У нас десятки тысяч бюджетников живут на 20 тысяч рублей в месяц. В таких условиях поднимать себе зарплаты до 200 тысяч рублей - верх безнравственности", - говорит Глисков.

Прокуратура в тот же день подтвердила, что правовую экспертизу в прокуратуре законопроект не проходил, потому что поправка, "предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края", действительно была внесена в текст в день заседания.

За красноярских депутатов вступился первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров. "Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации", - заявил сенатор.

16 июля в эфире "Первого канала" губернатор Красноярского края сказал, что "допускает отмену закона".

Точку в этой истории поставила внеочередная сессия депутатов, которую собрали, чтобы отменить закон. Об этом сообщили на сайте краевого парламента.

"Мы допустили грубую ошибку: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему, как к техническому, и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее", - заявил спикер краевого парламента Александр Усс.

Он однако отметил, что "осенью надо вернуться к этому вопросу, он назрел и для муниципальных служащих, и для глав, чтобы обсудить его и принять решение на основе консенсуса, общественного согласия".