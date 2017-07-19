Нагорный Карабах выбрал нового старого президента

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Dmitry Petromarkovsky Image caption Согласно новой конституции, в предстоящие три года Карабах будет управляться в режиме переходного периода

Не выборах, прошедших в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, переизбрали действующего президента Бако Саакяна.

По результатам тайного голосования, избранным считается кандидат, получивший две трети голосов депутатов. Он будет находиться на посту главы республики до истечения срока полномочий действующего парламента в 2020 году, в течение так называемого переходного периода.

Кандидатуру действующего президента поддерживали три фракции - "Свободная Родина", "Демократический Арцах" и "Дашнакцутюн", которым принадлежит 28 мандатов в 33-местном парламенте, да еще один независимый кандидат.

В результате конституционного референдума 20 февраля 2017 года в НКР была установлена президентская форма правления, вместо прежней полупрезидентской.

Согласно новой конституции, в предстоящие три года, до 2020 года, Карабах будет управляться в режиме переходного периода избранным парламентом президентом.

После этого в 2020 году будут проведены президентские и парламентские выборы. президент будет избираться сроком на пять лет.

После выборов президента должность премьер-министра в непризнанном Карабахе будет упразднена. Формировать и возглавлять правительство будет президент.

Бако Саакян занимает пост президента непризнанной НКР уже 10 лет, и в соответствии со старой конституцией в июле должны были состояться всеобщие президентские выборы, в которых он не мог бы участвовать как кандидат.

Новая конституция позволяет действующему президенту участвовать в качестве кандидата в президентских выборах 2020 и 2025 годов.

Азербайджан протестует

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал намеченные на 19 июля выборы президента Нагорного Карабаха очередной политической провокацией армянской стороны. По его словам, эти выборы Баку расценивает как нарушение норм и принципов международного права.

Хикмет Гаджиев напомнил, что международным сообществом не признаны ни парламентские выборы 3 мая 2015 года, ни референдум по внесению изменений в конституцию Нагорного Карабаха от 20 февраля 2017 года.

"Проведение незаконным парламентом нелегитимных президентских выборов не что иное, как самообман", - заявил Гаджиев, слова которого приводит агентство АзерТаг.

"Незаконные президентские выборы в Нагорном Карабахе… являются открытым нарушением конституции и законов Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.