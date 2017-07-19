Борьба с "борзотой" в Нижнем Тагиле: появился первый обвиняемый

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Одному из учредителей Нижнетагильского завода, где рабочие жаловались на невыплату зарплаты, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили в Следственном комитете России. На задержку выплат президенту России Владимиру Путину пожаловались в ходе "прямой линии".

Обвинения в мошенничестве, невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств предъявлены 34-летнему Денису Кокорину, который, по данным СКР, "фактически руководил" работой Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

По версии следствия, с декабря 2015 по январь 2017 годов на предприятии возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей (168 тыс. долларов).

Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по данным следователей, составила около 5 млн рублей.

Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода был "выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей".

"Откуда борзота"

Уголовное дело о невыплате зарплат на заводе было возбуждено еще в сентябре 2016 года, однако расследование не двигалось до тех пор, пока 9 июля Путин не поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с ситуацией.

Путин зачитал Куйвашеву одно из обращений, которое пришло ему на "прямую линию" 15 июня: по словам автора жалобы, на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий не платят зарплату, а владелец якобы заявил рабочим: "Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите".

"Надо понять: если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям", - прокомментировал обращение Путин.

Уже на следующий день Следственный комитет заявил, что проверит уголовное дело, а спустя несколько дней глава управления СКР по Свердловской области был отстранен от должности на время проверки в связи с волокитой при расследовании.

Местные власти оперативно отчитались о выплате зарплат. Однако, как рассказала Русской службе Би-би-си автор жалобы Путину, деньги получила лишь небольшая часть сотрудников. Позже в местной прокуратуре сообщили, что задолженность по зарплате выплачена 110 из 195 сотрудников.