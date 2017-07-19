Госдума отложила законопроект о штрафах соцсетей за оскорбления

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Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами "Единой России" и обязывающий соцсети удалять порочащую информацию о пользователях, будет рассмотрен не раньше осени, сообщил Русской службе Би-би-си один из его авторов Андрей Альшевских.

Ранее сообщалось, что документ примут в первом чтении ускоренно уже на этой неделе. Однако в среду стало известно, что авторы решили его отозвать и скорректировать. Первоначально сообщалось, что он будет перевнесен в тот же день под тем же номером и рассмотрен в установленные ранее сроки.

Однако Альшевских заявил, что депутаты доработают и перевнесут документ в течение 30 дней, как предусматривает регламент. Первое чтение законопроекта также отложено и состоится уже осенью.

"Мы посоветовались с коллегами из комитета по информационной политике и решили не торопиться. Закон важный и актуальный, с ним спешить не стоит", - сказал Альшевских.

"Было много замечаний"

Как сообщал "Коммерсант", законопроект отзывают из-за отрицательных отзывов государственно-правового управления президента и профильного комитета по информполитике. Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин подтвердил, что авторы решили скорректировать документ.

По его словам, авторы "неоднократно заявляли о том, что их инициатива во многом является калькой с немецкого закона". "Копирование положений зарубежного законодательства вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы", - добавил он.

Один из авторов законопроекта Сергей Боярский сказал Русской службе Би-би-си, что документ будет перевнесен под тем же номером. "Мы не отзываем законопроект, мы его до первого чтения подправим и перевнесем, потому что было много замечаний", - сказал Боярский.

Законопроект был согласован с фракцией "Единой России" в Госдуме, что значительно повышало его шансы на принятие.

Как у немцев

Инициаторы писали, что вдохновились законом, недавно принятым в Германии. Авторы предлагали обязать социальные сети, у которых более 2 млн пользователей в России, ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию, которая направлена на "пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

За нарушение предлагаемых депутатами обязанностей штраф для граждан составил бы от 3 до 5 млн рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей (до 825 тысяч долларов).

Правообладатель иллюстрации youtube/Алексей Навальный Image caption Если закон будет принят, то соцсети сами смогут удалить фильм "Он вам не Димон"

Бундестаг в конце июня одобрил закон, по которому интернет-площадки с аудиторией более 2 млн человек должны будут удалять записи с разжиганием ненависти и клеветой в течение суток. За невыполнение этих требований гражданам будет грозить штраф до 5 млн евро, а компаниям - до 50 млн евро.

Компании Facebook и Google раскритиковали немецкий закон. "Правовое государство не должно перекладывать свои недочеты и ответственность на частные предприятия. Предотвращение и борьба с разжиганием ненависти и дезинформацией в интернете являются общественной задачей, от решения которой государство не может отказаться", - заявили в Facebook.

Российские реалии

Пока обязательство удалять порочащие сведения перекладывалось только на самих пользователей, разместивших контент.

В мае Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и признал не соответствующими действительности и порочащими сведения, распространенные в фильме Навального "Он вам не Димон", в которых упоминались здания, которые Усманов предел фондам, связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Суд обязал оппозиционера удалить записи из блога, удалить фильм-расследование с сайта и из сети YouTube, а также стереть несколько публикаций в "Фейсбуке". Навальный заявил, что не будет этого делать.

Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков считает, что авторы законопроекта своей цели не добьются. "Любые попытки что-то удалить из интернета создают "эффект Стрейзанд", когда то, что хотят удалить, становится еще более известным", - сказал Волков.

В России с 2016 года уже действует закон о "праве на забвение". Он обязывает поисковики удалять из поисковой выдачи информацию, которая наносит вред чести и достоинству заявителя.

Одним из первых граждан, кто решил воспользоваться этим правом, стал бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин, которого СМИ часто называли "поваром Путина".

Пригожин требовал в суде от "Яндекса", Google и Mail.ru удалить из выдачи публикации, в том числе о расследовании Навального о контрактах в 40 млрд рублей на предоставление коммунальных услуг военным городкам Минобороны, которые получили структуры Пригожина. Позже бизнесмен эти иски отозвал.