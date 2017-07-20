Трамп о Путине, экс-главе ФБР и генпрокуроре: главное из интервью NYT
Президент США Дональд Трамп дал интервью газете New York Times, в котором рассказал, что думает о генпрокуроре Джеффе Сешнсе и экс-директоре ФБР Джеймсе Коми, а также о том, как прошла "тайная" встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
О генпрокуроре Сешнсе
В большом интервью, которое Трамп впервые дал газете, президент США заявил, что не отдал бы пост генпрокурора Джеффу Сешнсу, если бы знал, что тот откажется участвовать в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. С этого начинается публикация по мотивам интервью в New York Times (NYT).
"Если бы он сказал, что возьмет самоотвод до того, как начать работу, я бы сказал: спасибо, Джефф, но я тебя не возьму. Это [отказ участвовать в расследовании], мягко выражаясь, ужасно несправедливо по отношению к президенту", - посетовал Трамп.
Решение Сешнса привело к тому, что вести расследование поручили спецпрокурору Роберту Мюллеру, чего, как заявил Трамп, не должно было произойти.
"Сешнс не должен был брать самоотвод, и если он собирался сделать это, то он должен был сказать мне об этом заранее - до того, как я выбрал его на пост генпрокурора. Тогда я бы выбрал кого-то другого", - добавил республиканец.
Сешнс возглавил минюст США 10 февраля, после увольнения исполняющей обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, раскритиковавшей резонансный миграционный указ Трампа.
Как отмечает NYT, Сешнс был первым сенатором, поддержавшим Трампа в президентской гонке, за что и был вознагражден одной из ключевых должностей.
В январе в ходе слушаний в американском конгрессе Сешнс категорически отрицал какие-либо контакты с российскими представителями во время президентской кампании в США. Однако позже, в марте, выяснилось, что он дважды виделся с послом России в США Сергеем Кисляком.
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Сешнс уверял, что встречался с Кисляком в качестве председателя сенатского комитета по вооруженным силам и ни разу не обсуждал с ним выборы. Однако другие члены комитета отмечали, что подобная встреча с российским послом все равно выглядит нетипично.
После этого в адрес Сешнса начали звучать призывы отказаться от участия в расследовании возможных связей команды Трампа с Россией, представители Демократической партии США стали требовать его отставки.
В марте Сешнс официально отказался от расследования любых дел, связанных с возможным вмешательством Москвы в американские выборы. В своих показаниях сенатскому комитету он подчеркивал, что не принимал никакого участия в расследовании с первого дня своего пребывания в должности генпрокурора.
В ходе слушаний сенаторы также спрашивали Сешнса о причинах увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. Сешнс повторял, что это увольнение не имело никакого отношения к "российскому расследованию" и что это решение было принято из-за того, что Коми плохо справлялся со своей работой.
Трамп о Коми
Говоря о Коми, Трамп заявил, что тот хотел использовать в качестве рычага давления на него "российское досье".
Речь идет о докладе, содержащем неподтвержденные компрометирующие сведения о Трампе, который был опубликован на сайте BuzzFeed. Трамп и его окружение многократно отвергали приведенные в "досье" сведения, называя их полностью вымышленными.
"Когда он [Коми] принес его мне, я сказал, что это просто мусор... Я просто подумал, мужик, это такое липовое дело", - сказал Трамп.
"Я сделал великую вещь для американского народа", - заявил Трамп, говоря о своем решении уволить Коми.
Трамп уволил Коми 10 мая, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".
Комментируя свое увольнение, Коми заявил, что узнал об этом из теленовостей. При этом он подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР и его самого, утверждая, что бюро не справляется со своей работой. "Это была ложь, прямая и простая", - сказал он.
По мнению Коми, его увольнение могло быть связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США и стремлением "изменить способ" его проведения.
"Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", - заявил Коми во время слушаний в комитете сената по разведке.
В Белом доме утверждают, что Трамп рассматривал вопрос об увольнении Коми еще с того момента, как вступил в должность президента США, а соответствующее решение принял, когда о своем недоверии к директору ФБР ему сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстайн.
В интервью NYT Трамп также заявил, что не думает, что в отношении него ведется расследование о возможной попытке воспрепятствовать правосудию по делу о связях с Россией, хотя в июне он фактически подтверждал это.
"Против меня не ведется расследование. За что? Я не сделал ничего плохого", - сказал Трамп NYT. А 16 июня в своем "Твиттере" он писал: "В отношении меня ведется расследование об увольнении директора ФБР человеком, который мне сказал уволить главу ФБР! Охота на ведьм!"
Трамп о встрече с Путиным
В интервью NYT Трамп впервые рассказал о своей неформальной беседе с Путиным во время ужина на саммите "большой двадцатки", которую в СМИ называли "тайной встречей".
Трамп пояснил, что во время ужина, на котором собрались все лидеры G20, его жена Мелания сидела рядом с президентом России. Сам же Трамп занял место на противоположной стороне стола.
"Я подошел, чтобы сказать "привет" Мелании, и заодно поздоровался с Путиным", - рассказал Трамп.
По его словам, беседа, хотя и была интересной, продолжалась всего около 15 минут: президенты в основном шутили и немного затронули тему усыновления, пояснил Трамп.
Тема усыновления поднималась на встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, которая прошла летом прошлого года. Россиянка, как рассказывал Трамп-младший, заявила, что у нее есть информация о том, что некие связанные с Россией лица финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают Хиллари Клинтон, а потом начала говорить о программе усыновления российских детей американцами.
В июле 2017 года эта встреча привлекла внимание в связи с расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы.
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Трамп и Путин впервые встретились на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Большая часть встречи была посвящена обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы, после чего Путин заявил, что ему кажется, что Трамп принял его заверения в том, что Москва к этому не причастна.
О том, что помимо официальной встречи у Трампа и Путина произошел еще один контакт, стало известно 19 июля. Газета Washington Post писала, что примерно в середине ужина для глав государств Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Путиным.
Американские СМИ сообщали, что второй разговор двух президентов продолжался примерно час. Однако высокопоставленный представитель Белого дома, подтвердивший факт второго контакта Трампа и Путина, описал его как "короткий разговор", а не "вторую встречу".