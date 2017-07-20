Трамп о Путине, экс-главе ФБР и генпрокуроре: главное из интервью NYT

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Я подошел, чтобы сказать "привет" Мелании, и заодно поздоровался с Путиным", - рассказал Трамп

Президент США Дональд Трамп дал интервью газете New York Times, в котором рассказал, что думает о генпрокуроре Джеффе Сешнсе и экс-директоре ФБР Джеймсе Коми, а также о том, как прошла "тайная" встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

О генпрокуроре Сешнсе

В большом интервью, которое Трамп впервые дал газете, президент США заявил, что не отдал бы пост генпрокурора Джеффу Сешнсу, если бы знал, что тот откажется участвовать в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. С этого начинается публикация по мотивам интервью в New York Times (NYT).

"Если бы он сказал, что возьмет самоотвод до того, как начать работу, я бы сказал: спасибо, Джефф, но я тебя не возьму. Это [отказ участвовать в расследовании], мягко выражаясь, ужасно несправедливо по отношению к президенту", - посетовал Трамп.

Решение Сешнса привело к тому, что вести расследование поручили спецпрокурору Роберту Мюллеру, чего, как заявил Трамп, не должно было произойти.

"Сешнс не должен был брать самоотвод, и если он собирался сделать это, то он должен был сказать мне об этом заранее - до того, как я выбрал его на пост генпрокурора. Тогда я бы выбрал кого-то другого", - добавил республиканец.

Сешнс возглавил минюст США 10 февраля, после увольнения исполняющей обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, раскритиковавшей резонансный миграционный указ Трампа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп сожалеет, что назначил Сешнса генпрокурором США, потому что тот отстранился от расследования возможного вмешательстве России в выборы в США

Как отмечает NYT, Сешнс был первым сенатором, поддержавшим Трампа в президентской гонке, за что и был вознагражден одной из ключевых должностей.

В январе в ходе слушаний в американском конгрессе Сешнс категорически отрицал какие-либо контакты с российскими представителями во время президентской кампании в США. Однако позже, в марте, выяснилось, что он дважды виделся с послом России в США Сергеем Кисляком.

Сешнс уверял, что встречался с Кисляком в качестве председателя сенатского комитета по вооруженным силам и ни разу не обсуждал с ним выборы. Однако другие члены комитета отмечали, что подобная встреча с российским послом все равно выглядит нетипично.

После этого в адрес Сешнса начали звучать призывы отказаться от участия в расследовании возможных связей команды Трампа с Россией, представители Демократической партии США стали требовать его отставки.

В марте Сешнс официально отказался от расследования любых дел, связанных с возможным вмешательством Москвы в американские выборы. В своих показаниях сенатскому комитету он подчеркивал, что не принимал никакого участия в расследовании с первого дня своего пребывания в должности генпрокурора.

В ходе слушаний сенаторы также спрашивали Сешнса о причинах увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. Сешнс повторял, что это увольнение не имело никакого отношения к "российскому расследованию" и что это решение было принято из-за того, что Коми плохо справлялся со своей работой.

Трамп о Коми

Говоря о Коми, Трамп заявил, что тот хотел использовать в качестве рычага давления на него "российское досье".

Речь идет о докладе, содержащем неподтвержденные компрометирующие сведения о Трампе, который был опубликован на сайте BuzzFeed. Трамп и его окружение многократно отвергали приведенные в "досье" сведения, называя их полностью вымышленными.

"Когда он [Коми] принес его мне, я сказал, что это просто мусор... Я просто подумал, мужик, это такое липовое дело", - сказал Трамп.

"Я сделал великую вещь для американского народа", - заявил Трамп, говоря о своем решении уволить Коми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп утверждает, что Коми на посту директора ФБР пытался надавить на него с помощью "российского досье"

Трамп уволил Коми 10 мая, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Комментируя свое увольнение, Коми заявил, что узнал об этом из теленовостей. При этом он подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР и его самого, утверждая, что бюро не справляется со своей работой. "Это была ложь, прямая и простая", - сказал он.

По мнению Коми, его увольнение могло быть связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США и стремлением "изменить способ" его проведения.

"Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", - заявил Коми во время слушаний в комитете сената по разведке.

В Белом доме утверждают, что Трамп рассматривал вопрос об увольнении Коми еще с того момента, как вступил в должность президента США, а соответствующее решение принял, когда о своем недоверии к директору ФБР ему сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстайн.

В интервью NYT Трамп также заявил, что не думает, что в отношении него ведется расследование о возможной попытке воспрепятствовать правосудию по делу о связях с Россией, хотя в июне он фактически подтверждал это.

"Против меня не ведется расследование. За что? Я не сделал ничего плохого", - сказал Трамп NYT. А 16 июня в своем "Твиттере" он писал: "В отношении меня ведется расследование об увольнении директора ФБР человеком, который мне сказал уволить главу ФБР! Охота на ведьм!"

Трамп о встрече с Путиным

В интервью NYT Трамп впервые рассказал о своей неформальной беседе с Путиным во время ужина на саммите "большой двадцатки", которую в СМИ называли "тайной встречей".

Трамп пояснил, что во время ужина, на котором собрались все лидеры G20, его жена Мелания сидела рядом с президентом России. Сам же Трамп занял место на противоположной стороне стола.

"Я подошел, чтобы сказать "привет" Мелании, и заодно поздоровался с Путиным", - рассказал Трамп.

По его словам, беседа, хотя и была интересной, продолжалась всего около 15 минут: президенты в основном шутили и немного затронули тему усыновления, пояснил Трамп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп рассказал, что беседа с Путиным на ужине лидеров G20 проходила в шутливой форме

Тема усыновления поднималась на встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, которая прошла летом прошлого года. Россиянка, как рассказывал Трамп-младший, заявила, что у нее есть информация о том, что некие связанные с Россией лица финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают Хиллари Клинтон, а потом начала говорить о программе усыновления российских детей американцами.

В июле 2017 года эта встреча привлекла внимание в связи с расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы.

Трамп и Путин впервые встретились на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Большая часть встречи была посвящена обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы, после чего Путин заявил, что ему кажется, что Трамп принял его заверения в том, что Москва к этому не причастна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Приближалось время десерта" - так Трамп описал время, когда у него состоялась беседа с Путиным, которую СМИ назвали секретной

О том, что помимо официальной встречи у Трампа и Путина произошел еще один контакт, стало известно 19 июля. Газета Washington Post писала, что примерно в середине ужина для глав государств Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Путиным.

Американские СМИ сообщали, что второй разговор двух президентов продолжался примерно час. Однако высокопоставленный представитель Белого дома, подтвердивший факт второго контакта Трампа и Путина, описал его как "короткий разговор", а не "вторую встречу".