Блогер Лапшин получил три года в Азербайджане за визит в Карабах

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Бакинский суд приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, к трем годам лишения свободы. В Азербайджане он обвиняется в посещении Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

По решению суда, Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.

Как сообщил Би-би-си адвокат Лапшина Эдуард Чернин, суд исключил из обвинения статью о призывах к антигосударственным действиям.

"Суд достаточно объективно подошел. То, что мы просили исключить - хотя бы 50% - он исключил. Это тоже немало", - сказал он.

Лапшина задержали в Минске в 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, где тот находится в "черном списке". 7 февраля 2017 года, вопреки возражениям Москвы, он был экстрадирован в Баку.

Блогер попал в "черный список" Азербайджана из-за того, что в 2011-м и 2012 годах ездил в Карабах, не получив разрешение азербайджанских властей. Таким образом, посчитали в Баку, он нарушил положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах".

Несмотря на то, что лицам из "черного списка" запрещен въезд в Азербайджан, в июне 2015 года блогер въехал в страну через Грузию, воспользовавшись украинским паспортом. После этого в отношении него было возбуждено дело по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы".

Призывы, направленные против государства, азербайджанские власти усмотрели в записях блогера от 6 апреля и 29 июня 2016 года: Лапшин высказался за независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики

Рассмотрение дела Лапшина началось 30 июня. На первом заседании блогер заявил, что его поездки в Карабах носили туристический характер и не имели политического подтекста. Своей вины по выдвинутым обвинениям он не признал.

В минувшую пятницу прокурор потребовал приговорить блогера к 6,5 годам лишения свободы.

"Я виноват перед азербайджанским народом лишь в том, что мои действия послужили причиной его духовных страданий. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я ни при каких обстоятельствах не вступал в преступную связь с армянским правительством", - сказал Лапшин в четверг, выступая на суде с последним словом (цитата по Интерфаксу).

Он заявил, что считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана и выразил надежду на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Адвокат Лапшина сказал Би-би-си, что его дальнейшие действия будут зависеть от подзащитного.

"Я пока с ним не разговаривал. Как вы видели, его увезли. Может быть, он доволен приговором, может - нет. Я без согласования с ним, конечно, никаких шагов предпринимать не буду", - сказал Черин Би-биси.

В то же время он заявил, что не исключает, что опротестует приговор в апелляционном суде, передает Интерфакс.

Запретная зона

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы под контролем Армении.

"Список персон нон грата", посетивших Карабах без согласования с министерством иностранных дел Азербайджана, существует с августа 2013 года. В нем сейчас более 600 фамилий, в том числе известные журналисты, европейские парламентарии, деятели культуры.

В феврале этого года Азербайджан через Интерпол потребовал экстрадиции европейских депутатов, побывавших без разрешения в Карабахе: Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия).

12 июля чешское отделение Интерпола объявило об отказе в аресте чешского парламентария.