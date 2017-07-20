Участник митинга 26 марта Станислав Зимовец получил 2,5 года

Участника акции оппозиции 26 марта в центре Москвы Станислава Зимовца признали виновным в применении насилия к полицейскому и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. По версии следствия, активист бросил кусок кирпича в подполковника ОМОНа.

Решение судьи Тверского суда Москвы Елены Ермаковой, оглашенное в четверг, не вызвало удивления у стороны защиты, которая еще до заседания не сомневалась, что приговор будет обвинительным.

Адвокат Зимовца Светлана Сидоркина намерена обжаловать приговор. Ранее она обещала дойти до Европейского суда по правам человека.

Прокурор на судебных прениях просил суд назначить наказание Зимовцу в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, объясняя свое требование "повышенной общественной опасностью преступления".

В своем последнем слове Зимовец сказал, что надеется на гражданское общество и на то, что на акциях протеста полицейские больше не будут избивать детей.

Росгвардия, в состав которой вход ОМОН, называла обвинения в избиении протестующих голословными и обещала судиться с теми, кто их выдвигает.

Третий приговор

Это уже третий приговор по так называемому делу 26 марта: ранее Юрия Кулия приговорили к восьми месяцам колонии, а Александра Шпакова - к полутора годам. Дела последних рассматривались в особом порядке, потому что обвиняемые признали вину.

Зимовец изначально также признал свою вину, но позже отказался от своих показаний и пытался убедить суд в своей невиновности. Но суд согласился со следствием, которое утверждало, что активист бросил кусок кирпича в подполковника ОМОНа Владимира Котенева.

Сам потерпевший в суде признавался, что прямо перед протестной акцией 26 марта получил синяк в спортзале, а брошенный кирпич попал в бронежилет.

В ходе митингов 26 марта, которые прошли в десятках российских городов, на улицы вышли, по разным данным от 30 до 100 тысяч человек. Были задержаны более полутора тысяч человек. По подозрению в нападении на полицейских - семь человек.

Протестующие вышли на улицы после публикации расследования "Он вам не Димон" Алексея Навального об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с премьером Дмитрием Медведевым.

В расследовании утверждалось, что российский премьер владеет многочисленными активами, управляя ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

Сам Медведев прокомментировал расследование Навального лишь спустя месяц, назвав его "продуктом политических проходимцев".