Директора "Силовых машин" уволили на фоне скандала с Siemens

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/TASS Image caption Директор "Силовых машин" Роман Филиппов в компании с будущим главой СВР Сергеем Нарышкиным (фото 2015 года)

Совет директоров компании "Силовые машины" прекратил полномочия гендиректора Романа Филиппова. Это произошло спустя неделю после того, как СМИ сообщили о допросе Филиппова по делу о разглашения гостайны на фоне скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Силовых машин" совет директоров компании рассмотрел накануне, 19 июля. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на материалов компании.

О причинах увольнения Филиппова в сообщении ничего не говорится. Сказано только, что на заседании также обсудили избрание нового гендиректора компании.

На прошлой неделе, 13 июля, петербургское издание "Фонтанка" и агентство ТАСС сообщали о том, что Филиппов якобы был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в разглашении гостайны.

На следующий день СМИ сообщили, что гендиректор "Силовых машин" вышел на работу. Также сообщалось, что его отпустили под подписку о невыезде.

Представитель компании подтверждал, что Филиппов находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности.

В состав компании, которую возглавлял Филиппов, входит ООО "Сименс технологии газовых турбин" - завод Siemens в Санкт-Петербурге, занимающийся производством газотурбинного оборудования. Siemens принадлежат 65% предприятия, а еще 35% у концерна "Силовые машины" Алексея Мордашова.

Скандал с турбинами

В начале июля "Силовые машины" оказались в центре скандала вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Агентство Рейтер сообщило, что Россия доставила газовые турбины производства немецкого концерна на полуостров, хотя европейским компаниям запрещено поставлять газовое оборудование туда из-за санкций ЕС.

Международное сообщество, включая страны ЕС, считает присоединение Крыма аннексией и настаивает на восстановлении контроля Украины над полуостровом.

Компания Siemens заявила, что поставки были осуществлены вопреки ее воле и что она намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за произошедшее. В Siemens уверяют, что компания соблюдает все ограничения экспортного контроля.

По данным компании, по меньшей мере две из четырех газовых турбин, которые по контракту должны были пыть поставлены в Тамань в Краснодарском крае, попали в Крым. Хотя в контракте четко было прописано, что турбины ни в коем случае не должны попасть на полуостров.

"На протяжении нескольких месяцев наш клиент заверял нас, что поставок в Крым не будет", - говорилось в заявлении компании.

В Siemens назвали произошедшее "явным нарушением контрактных обязательств" и обратились в Арбитражный суд Москвы.

Иск подан к российской государственной инжиниринговой компании "Технопромэкспорт", входящей в "Ростех", а также к СП "Силовых машин" и Siemens в Петербурге, где производились турбины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал на том, что турбинные установки, доставленные в Крым, произведены в России.

"У нас есть причины полагать, что это наши турбины, - говорил, в свою очередь, представитель Siemens Филипп Энч. - Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбину и по номеру определил, что она принадлежит Siemens".

Немецкий концерн пересмотрит планы по развитию бизнеса в России, говорил источник агентства Рейтер. А немецкая газета Wirtschaftswoche писала, что Siemens рассматривает выход из совместных предприятий в России - ООО "Сименс технологии газовых турбин" и "Интеравтоматика".

Однако представитель Siemens Энч не подтверждал "спекуляции СМИ" об уходе компании из России.

Что будет с турбинами в Крыму

Накануне агентство Рейтер, которое продолжает расследование поставок газотурбинных установок в Крым, сообщило со ссылкой на экспертов, что России будет очень трудно завершить монтаж оборудования, поскольку этого еще никто никогда не делал.

Ни одна российская компания никогда не устанавливала турбины Siemens на электростанции без помощи производителя.

Десять специалистов из энергетической отрасли, опрошенных агентством, сказали, что запуск турбин без инженеров Siemens будет сложным экзаменом для российских специалистов, которые придется столкнуться с техническими проблемами. Это будет дорого и очень сложно, считают эксперты.

Однако при этом они оговорились, что все-таки запустить турбины возможно, хотя этого никто раньше не делал.