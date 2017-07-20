Путин пообещал помиловать экс-сенатора Изместьева. Что о нем известно?

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Владимир Путин утром в четверг приехал поздравить Людмилу Алексееву с юбилеем

Правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева попросила президента России Владимира Путина помиловать экс-сенатора Игоря Изместьева, отбывающего пожизненное заключение.

Об этом Алексеева рассказала во время заседания Совета по правам человека при президенте. Правозащитница сегодня празднует свой 90-летний юбилей. Утром Путин лично приехал к Алексеевой домой и поздравил с юбилеем.

"Я президенту сказала: это не подарок, это просто. Сделайте доброе дело, помилуйте Игоря Изместьева. Просто по-христиански. Потому что помилование это не акт справедливости, это акт милосердия", - рассказала Алексеева.

"Я, говорит, обещаю", - привела она ответ Путина. "Я говорю: я знаю, Владимир Владимирович, когда вы обещаете, вы это обязательно выполняете", - сказала правозащитница. - Он сказал: да."

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал правозащитнице такое обещание. "Президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время", - сказал Песков Русской службе Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Yuri Mashkov Image caption Игорь Изместьев, бывший член Совета Федерации от Башкирии, был арестован в 2007 году

Кто такой Игорь Изместьев?

Игорь Изместьев, бывший член Совета Федерации от Башкирии, был арестован в 2007 году. В 2010 году его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в терроризме и организации убийств.

По версии следствия, он организовал убийство московского нотариуса Галины Перепелкиной и сотрудника фирмы "Ронекс" Олега Булатова.

Также его обвинили в покушении на убийство на сына президента Башкирии, экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова. Речь шла о взрыве автомобиля с охранниками в ноябре 2003 года. Этот эпизод обвинение квалифицировало как терроризм.

В 2014 году Изместьев заключил сделку со следствием и дал показания против Урала Рахимова, писали "Известия".

По словам источников издания, Изместьев рассказал следователям о причастности Рахимова к экономическим преступлениям к нескольким убийствам. Рахимов, проживающий в Австрии, обвиняется в присвоении акций "Башнефти" и их последующей легализации через продажу АФК "Система".

Людмила Алексеева и Московская Хельсинкская группа уже неоднократно высказывались в поддержку Изместьева. Алексеева называла приговор суда несправедливым, а Изместьева - не причастным к указанным преступлениям.

Более того, правозащитники уверяли, что сам процесс прошел с нарушениями.

В 2011-2012 годах федеральная прокуратура Швейцарии вела расследование, заподозрив Изместьева в отмывании доходов, полученных преступным путем.

В рамках расследования были арестованы денежные средства, находившиеся на счетах экс-сенатора. В апреле 2015 года генеральный прокурор Юрий Чайка сообщал в своем докладе, что средства Изместьева возвращены в Россию.