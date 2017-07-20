Известный видеоблогер обвинил российский YouTube в цензуре
Видеоблогер Kamikadze Dead обвинил российский YouTube в цензуре: он заявил, что хостинг использует запрет на разжигание ненависти в роликах в качестве предлога для блокировки оппозиционных каналов.
"У меня есть все основания полагать: российский YouTube сотрудничает с правительством Путина, намеренно уничтожая каналы, которые критикуют политику России", - заявил видеоблогер Дмитрий Иванов. На видеохостинге он известен как kamikadzedead, у него больше миллиона подписчиков.
Дмитрий Иванов - один из самых известных оппозиционных блогеров в русском YouTube: он рассказывает о новых репрессивных законах, нарушениях на выборах и ежедневно критикует российскую власть.
19 июля Иванов записал обращение к создателям YouTube, требуя обратить внимание на действия российской администрации хостинга.
В мае 2016 года YouTube принял новые правила: теперь видео могут блокировать не только за "обнаженку", жестокость и спам, но и за разжигание ненависти по признаку расы, религии, пола, сексуальной ориентации, инвалидности и так далее. Если видео получает "страйк" - предупреждение от администрации хостинга - оно удаляется. После трех "страйков" администрация блокирует весь канал.
В России эти правила используются своеобразно, считает блогер. По его словам, в топе YouTube висят ролики, по-настоящему разжигающие ненависть. Так, Иванов нашел там запись телепередачи с Жириновским, где тот обещает оставить один "ядерный пепел" от западных стран. "Этот ролик прекрасно себя чувствует", - заметил блогер в разговоре с Русской службой Би-би-си.
Иванов заявляет, что российский Youtube пока блокирует не очень популярные каналы (например, несколько дней назад был заблокирован блог "Быть или" с 83 тысячами подписчиков). "Так же, как полиция и спецслужбы, российский YouTube предпочитает создавать проблемы для каналов оппозиции при минимальной огласке", - говорит он в своем видео.
Поэтому блогер и решил заявить о проблеме публично. По его оценкам, проблема свободы слова на российском YouTube появилась в начале 2017 года.
Сам блогер тоже получил "страйк" за видео о встрече Трампа с Путиным. Блогер подал апелляцию к руководству хостинга, пытаясь выяснить, какими словами "возбудил ненависть". Ему так и не ответили.
Kamikadze опасается, что и его канал тоже рано или поздно закроют, обвинив в возбуждение розни. "Вы же понимаете, если бы я что-то такое себе позволил, против меня тут же возбудили бы уголовное дело", - считает блогер. Он уверен, что за его роликами пристально следят правоохранительные органы.
Еще одной проблемой блогер называет ботов - то есть фейковые аккаунты, которые массово атакуют оппозиционные видео: тысячи "дислайков" мешают видео подняться в топ, даже если у него очень много просмотров, а массовые жалобы на контент видео (в частности, на разжигание ненависти) могут вызвать его блокировку.
"А администрация не разбирается, она полностью потакает этим ботам и удаляет ролик", - утверждает Дмитрий Иванов. По его словам, за последние недели участились атаки на видеоролики, например, на каналах оппозиционера Алексея Навального.
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Более того, Kamikadze подозревает, что оппозиционные блогеры получают меньше денег от YouTube, чем остальные. Сервис монетизирован: каждый автор может разрешить компании встроить в свой ролик рекламу, и тогда за каждый просмотр ролика (вместе с рекламой) он будет получать деньги.
Раньше Иванов, как и его коллеги-блогеры, получал около 100 долларов за 600 тысяч просмотров. Теперь же он получает всего 35 долларов. "В мае все было в порядке, в июне похуже, а теперь смотрю - в два раза все упало, - рассказал блогер Би-би-си. - Хотя просмотры растут, у меня плюс 100 тысяч подписчиков за три недели".
Блогер считает, что определенные результаты его обращение уже принесло: примерно через час после его публикации канал "Быть или..." разблокировали. Видео "Навальный: во всем виноват Кремль", которое, как считает блогер, попало в топ российского YouTube из-за накруток ботов, исчезло оттуда.
При этом никакого официального подтверждения того, что эти решения администрации хостинга действительно связаны с видеообращением, пока нет. На запрос Русской службы Би-би-си пресс-служба российского офиса Google (именно корпорации Google принадлежит YouTube) ответила, что отдельные случаи блокировок не комментирует.
Российские власти в последнее время начали обращать все больше внимания на видеоблогеров и пытаются наладить с ними контакты. Некоторые политологи высказывали предположения, что это связано все большим притоком на оппозиционные митинги молодежи, которая предпочитают традиционным СМИ видеоблогеров.
В марте с видеоблогерами встречался министр культуры Владимир Мединский, в мае перед депутатами выступала блогер Саша Спилберг. В июне прошло первое заседание совета видеоблогеров при Госдуме, собрать который придумал самый молодой депутат Василий Власов - 21-летний член партии ЛДПР.